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Житель села Константиновка похитил награды участника Великой Отечественной войны

Житель села Константиновка похитил награды участника Великой Отечественной войны
Фото: амурское управление МВД

В селе Константиновка полицейские задержали мужчину, похитившего медали у родственников участника Великой Отечественной войны. Сообщение о пропаже поступило от внучки ветерана, ушедшего из жизни несколько лет назад. Она рассказала, что из квартиры её брата пропали награды, принадлежащие деду.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что 21 мая утром в гости к потерпевшему приходил приятель. Хозяин квартиры показал знак и медали, которые принадлежали его деду – участнику Великой Отечественной войны.

Гость, воспользовавшись тем, что мужчина отвлекся, похитил награды и доверил их на хранение своему знакомому, не сообщив, что медали краденые.

По месту жительства похитителя полицейские обнаружили пропажу, изъяли и вернули родственникам участника войны. Мужчину, совершившего преступление, 1990 года рождения задержали. За приобретение государственных наград путём хищения в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград», сообщает амурское управление МВД.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    6 часов назад

    Награды-то послевоенные.

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