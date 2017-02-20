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Маленькая Маша Плутова отстает по лайкам на сайте словакской клиники

Маленькая Маша Плутова отстает по лайкам на сайте словакской клиники

Маленькая Маша Плутова из Тынды, участвующая в онлайн-голосовании на сайте словакской клиники «Адели», набрала чуть больше 4 тысяч голосов. При этом есть дети, у которых уже по 35 тысяч лайков. Как сообщало Амур.инфо, если амурчанка победит в голосовании, то она получит бесплатное лечение в реабилитационном центре в Словакии.

У девочки заболевание, при котором не усваивается белок и не нарастает мышечная масса, Маша не может ходить. Девочка может выиграть бесплатное лечение за границей. Центр регулярно проводит акцию «"Адели" шагает по планете», суть которой заключается в том, что любой больной ребенок может получить бонусы на курс реабилитации, лечения и проживания. Для этого Маша должна набрать как можно больше лайков на сайте клиники ru.adeli-center.com.

Голосование продолжается до 12 июня, с одного компьютера можно голосовать каждый день.

Реквизиты для перевода средств

Получатель: Плутова Ольга Александровна

Счет получателя: 40817810403002218546

Банк получателя: отделение № 8636 Сбербанка России г. Благовещенск

ИНН получателя: 7707083893

БИК банка получателя: 040813608

Корр/счет: 30101810600000000608

Код подразделения банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов по системе Сбербанк: 7086360213.

Просмотров всего: 1077

#дети #жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • Хлеба краюха

    Хлеба краюха
    6 часов назад

    Люди! Ауууу! Хватит "лайкать" фотки в соцсетях и писать всякую ерунду, давайте голосовать за девочку!

  • маджара

    маджара
    5 часов назад

    Дожили,теперь от количества лайков зависит чья-то жизнь...

  • демиург13

    демиург13
    5 часов назад

    Действительно бред какой то... наберёт больше лайков получит помощь... Что творится с этим миром...

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    А почему бы Амур.Инфо не вынести голосование за Машу в шапку? Зашел, проголосовал. Ежедневно. Времени-то, всего-ничего осталось - до 12 июня.

  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    смешно,в великой такой стране ребенка за лайки отправлять в Словакию?

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Алекс К

    смешно,в великой такой стране ребенка за лайки отправлять в Словакию?



    родителям и малышке не смешно...

  • Дамбо

    Дамбо
    2 часа назад

    давайте просто голосовать, а не выяснять, почему и как! можно каждый день голосовать с одного компьютера, ну это же не сложно! даже денег никто не просит, просто сделать пару кликов

  • NikaK

    NikaK
    2 часа назад

    Myxira

    А почему бы Амур.Инфо не вынести голосование за Машу в шапку? Зашел, проголосовал. Ежедневно. Времени-то, всего-ничего осталось - до 12 июня.



    Полностью согласна!!!! АмурИнфо - давайте поддержим ребенка.!!!

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