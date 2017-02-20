Маленькая Маша Плутова отстает по лайкам на сайте словакской клиники

Маленькая Маша Плутова из Тынды, участвующая в онлайн-голосовании на сайте словакской клиники «Адели», набрала чуть больше 4 тысяч голосов. При этом есть дети, у которых уже по 35 тысяч лайков. Как сообщало Амур.инфо, если амурчанка победит в голосовании, то она получит бесплатное лечение в реабилитационном центре в Словакии.

У девочки заболевание, при котором не усваивается белок и не нарастает мышечная масса, Маша не может ходить. Девочка может выиграть бесплатное лечение за границей. Центр регулярно проводит акцию «"Адели" шагает по планете», суть которой заключается в том, что любой больной ребенок может получить бонусы на курс реабилитации, лечения и проживания. Для этого Маша должна набрать как можно больше лайков на сайте клиники ru.adeli-center.com.

Голосование продолжается до 12 июня, с одного компьютера можно голосовать каждый день.

Реквизиты для перевода средств

Получатель: Плутова Ольга Александровна

Счет получателя: 40817810403002218546

Банк получателя: отделение № 8636 Сбербанка России г. Благовещенск

ИНН получателя: 7707083893

БИК банка получателя: 040813608

Корр/счет: 30101810600000000608

Код подразделения банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов по системе Сбербанк: 7086360213.

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#дети #жизнь #здоровье

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Екатерина PL