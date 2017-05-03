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«Газпром» построит семь спортплощадок в Амурской области

«Газпром» построит семь спортплощадок в Амурской области
Фото: amurobl.ru

«Газпром» построит семь многофункциональных спортивных площадок в Благовещенске, Возжаевке, Новокиевском Увале, Экимчане, Завитинске, Магдагачах, поселке Восточном. Этот вопрос обсудила делегация областного правительства на встрече со структурами ПАО «Газпром»: «Газпром инвестгазификация» и Фондом поддержки социальных инициатив.

В целях практической реализации договоренностей, достигнутых между губернатором Амурской области Александром Козловым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером о реализации на территории Амурской области программы «Газпром - детям» были обсуждены строительство плоскостных спортивных сооружений (пришкольных спортивных площадок и стадионов) и физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Амурской области.

Представители областного правительства предложили форматы и места размещения данных объектов, совместно рассмотрены механизмы реализации данного проекта. До конца июня 2017 года планируется окончательно определить параметры и места размещения данных объектов.

Ранее уже были согласованы места строительства на территории области пришкольных стадионов и многофункциональных спортивных площадок в рамках программы. Восемь пришкольных стадионов появятся вблизи школ Тынды, Шимановска, Ивановки Ивановского района, Архары, Екатеринославки, Чигирей, Ерофея Павловича. Также стадион появится у Амурского кадетского корпуса в Благовещенске.

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#областная власть #спорт #строительство #экономика

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