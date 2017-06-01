Суд над похитителем девочки из ЕАО идет в Приамурье в закрытом режиме

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В Райчихинске Амурской области проходят закрытые судебные заседания; на скамье подсудимых – 41-летний хабаровчанин. Мужчину обвиняют в похищении зимой 2016 года в ЕАО 10-летней школьницы. Позже девочку нашли живой в Приамурье.

Как сообщало Амур.инфо, школьница пропала в селе Волочаевка Еврейской автономной области 21 января 2016 года. В тот день девочка направлялась в школу, когда к ней неожиданно подъехал автомобиль. Неизвестные насильно затолкали ребенка в салон и скрылись. Родители ученицы обратились в правоохранительные органы, девочку начали искать.

Через несколько дней школьницу обнаружили живой в районе поселка Прогресс Амурской области. Там же задержали предполагаемого похитителя – им оказался сорокалетний хабаровчанин. Сообщалось, что следов побоев и сексуального насилия у ребенка обнаружено не было.

Источник сайта DVhab.ru в следственном комитете утверждал, что злоумышленник мог похитить ученицу для продажи на органы.

В отношении похитителя возбудили уголовное дело. 1 ноября 2016 года расследование было завершено. Следователи пришли к выводу, что мужчина похитил ребенка, чтобы убить, но не успел совершить задуманное. Сообщалось, что дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В дальнейшем его должны были передать в суд.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям: «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего», «Самоуправство, совершенное с применением насилия», «Приготовление к убийству малолетнего, сопряженному с похищением человека, совершенному с целью скрыть другое преступление, не доведенное до конца по независящим обстоятельствам».

В декабре 2016-го Смидовичский районный суд ЕАО, руководствуясь принципом «территориальной подсудности», принял решение о передаче громкого уголовного дела о похищении волочаевской школьницы в Райчихинский городской суд. Большинство наиболее тяжких преступлений обвиняемый совершил в Амурской области. Законный представитель потерпевшей, прокурор, обвиняемый и его адвокат возражали против передачи материалов в соседний регион. Однако в данном случае их мнение не имело юридического значения.

При этом родителей похищенной школьницы возмущал тот факт, что они не смогут посещать судебные слушания (от Смидовичского района до Райчихинска — несколько сотен километров). Родственники высказывали опасения, что преступник в таком случае может не понести заслуженного наказания.

Как пишет ИА ЕАОMedia, первое судебное заседание по делу прошло в Райчихинске 13 марта. Уже состоялся допрос свидетелей и отчима ребенка Владимира Погарского, который участвует в заседаниях по конференц-связи. На 14 июня назначен допрос обвиняемого. Похищенная девочка в заседаниях участия не принимает.

«Я могу многое рассказать относительно этого дела, есть масса различной информации. Но мы также дали подписку о неразглашении. Что касается наказания для похитителя, то, я считаю, что он заслуживает пожизненного заключения. Нечего вообще трогать детей. Была бы моя воля, я бы вернул смертную казнь, – рассказал Владимир Погарский. – Сам похититель также присутствовал на суде. Лично с ним мы не общались. Только во время следствия, на очной ставке, он однажды сказал "простите", и все. В то время он еще утверждал, что ребенка якобы проиграл в карты отец. Теперь он все отрицает, говорит, что просто взял девочку покататься и не понимал, что делает», – рассказал Владимир.

Он уточнил, что в период следствия хабаровчанин пользовался услугами государственного защитника, но, как только начался судебный процесс, он «нанял себе очень сильного адвоката и теперь от всего отказывается».

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Александр Авдеев