В Чите дети отравились конфетами «Бешеная пчёлка»

Фото: otzovik.com

Пятеро читинских детей госпитализированы с отравлением неизвестным веществом после употребления конфет «Бешеная пчёлка». Об этом во вторник сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Забайкальского края.

«Трое детей с отравлением неизвестным веществом лежат в краевой клинической больнице. Четырнадцатилетний подросток – в тяжёлом состоянии в реанимации. Ещё двое детей – двенадцати и четырёх лет – находятся в отделении педиатрии», – рассказал собеседник агентства.

По словам самих пострадавших, незадолго до того, как почувствовали острое недомогание, они ели конфеты «Бешеная пчёлка». Также два ребёнка находятся в городской больнице – они поступили в состоянии средней тяжести, но уже чувствуют себя лучше, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

В ведомстве сообщили, что по поводу инцидента проводится проверка.

Производством конфет «Бешеная пчёлка» занимается кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко.

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Алексей Воскобойников