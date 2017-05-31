ИА «Амур.инфо» публикует карту перекрытий улиц Благовещенска

В Благовещенске несколько участков дорог перекрыты для проведения дорожных работ. На Амур.инфо публикуется карта, а также сроки перекрытия улиц областного центра.

Переулок Св. Иннокентия между Ленина и Зейской. Перекрыта ½ проезжей части в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе. Планируемый срок завершения работ – 9 июня.

Улица Амурская между Мухина и Комсомольской. Полностью перекрыта проезжая часть в связи с аварийно-восстановительными работами на тепловой магистрали. Сроки – 6–8 июня.

Улица Артиллерийская между Ленина и Зейской. Полностью перекрыта проезжая часть в связи с аварийно-восстановительными работами на теплотрассе. Сроки – до 9 июня.

Перекресток улиц Амурской и Комсомольской. Перекрыта ½ проезжей части в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе. Срок – до 7 июня.

Улица Амурская между Мухина и Артиллерийской (с 19 мая по 9 июля), улица Горького между Калинина и Комсомольской (с 29 мая по 9 июня). Полное перекрытие в связи с реконструкцией (заменой) тепловой магистрали.

Улица Больничная между Зейской и Амурской. Перекрыта проезжая часть в связи с восстановлением элементов благоустройства в рамках реконструкции коллектора. Срок с 1 по 10 июня.

На следующих участках проводится устройство ливневой канализации с текущим ремонтом улично-дорожной сети:

– улица Загородная между Зейской и Горького будет перекрыта ½ проезжей части в период с 12 июня по 30 августа;

– улица Чайковского между Зейской и Ленина, перекрыта проезжая часть в период с 31 мая по 30 июня;

– улица Театральная между Конной и Рабочей, перекрыта ½ проезжей части в период с 5 по 11 июня.

На следующих участках проводится текущий ремонт улично-дорожной сети:

– улица Нагорная между Красноармейской и Благовещенской ТЭЦ, перекрыта ½ проезжей части с 29 мая по 29 июня;

– улица Пролетарская между Мухина и Комсомольской, перекрыта проезжая часть с 1 по 30 июня;

– улица Горная в поселке Моховая Падь, перекрыта ½ проезжей части в период с 5 по 30 июня;

– улица Пограничная (район сплавконторы), перекрыта ½ проезжей части с 5 по 30 июня.

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#ЖКХ #транспорт

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Василий Кленин