Китаец дал взятку хабаровскому таможеннику, чтобы провезти 17 особей живого краба

Фото: deita.ru

Гражданин КНР, пытавшийся вывезти за границу особей живых крабов, задержан в зоне таможенного контроля аэропорта Хабаровска за дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на таможню краевого центра.

Житель Китая, планировавший вывоз в Харбин 35 килограммов живого камчатского краба, решил уладить отношения с таможней привычным ему способом. Он заблаговременно обратился к одному из инспекторов с просьбой закрыть глаза на контрабанду, предложив таможеннику денежное вознаграждение.

Инспектор сделал вид, что его заинтересовало предложение китайца и в то же время известил о происходящем сотрудников отдела по противодействию коррупции Хабаровской таможни.

Передача взятки состоялась, после чего в зоне таможенного контроля зоны вылета гражданин КНР был задержан. В двух его сумках оперативники обнаружили 17 особей живого камчатского краба.

В отношении горе-контрабандиста возбуждено уголовное дело. Наказание за дачу взятки в значительном размере варьируется от штрафа в 200 тысяч рублей до года лишения свободы.

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Алексей Воскобойников