Телемарафону «Крылья» удалось собрать больше 900 тысяч рублей

Проект «Крылья» в 2017 году собрал 905 тысяч 937 рублей 90 копеек. Это самая большая сумма за четыре года проведения благотворительного телемарафона. В 2016 году было собрано 367 тысяч рублей, в 2015-м – около 388 тысяч, в 2014-м – почти 822 тысячи рублей.

Из собранных в этом году средств 135 100 рублей перечислили на счета телемарафона, остальные деньги – это средства из ящиков для сбора средств, деньги, вырученные от продажи воздушных шариков и с торгов на форуме Амур.инфо.

Часть собранных денег направят на программу амурского отделения Российского детского фонда «Здоровый ребенок» для детей с диагнозом ДЦП, остальные деньги отдадут родителям маленького Арсения Реснянского, которому необходима очередная операция в Корее.

Кроме того, во время проведения телемарафона средства поступили и на личный счет мамы Арсения. «Общими усилиями благотворительным марафоном "Крылья" и официальными соцгруппами Арсения, было собрано на карту 76 208, 21 рублей», – сообщила мама мальчика.

Как сообщало Амур.инфо, телемарафон «Крылья» в этом году стартовал 3 июня – по городу ходили волонтеры с ящиками для сбора средств, также ящики были установлены и в торговых центрах.

Основные же мероприятия запланировали на 4 июня. В этот день «Альфа-канал» работал в прямом эфире. В студию телекомпании приходили гости, которые жертвовали деньги для больных детей. В числе пришедших были представители власти, руководители различных организаций, предприниматели и известные жители города.

Параллельно мероприятия с благотворительными концертами и развлекательной программой проходили в горпарке, около ротонды и ОКЦ. Там же были установлены ящики для сбора средств. Собирали деньги и в торговых центрах «Перекресток», «Флагман», «Острова», где работали волонтеры.

Присоединялись к марафону и различные организации Благовещенска – тренажерный зал, барбершоп, частные детсады, представители религиозной организации. Кроме того, свой вклад внесли амурские спортсмены, автоклубы, а также гастролировавший в Благовещенске Филипп Киркоров.

Видео с благотворительного телемарафона размещено в соответствующем разделе на сайте Амур.инфо.

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Екатерина PL