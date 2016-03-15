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Амурские судебные приставы при Гришине: сносы кафе, баннеры с должниками и сканирование автомобилей

Амурские судебные приставы при Гришине: сносы кафе, баннеры с должниками и сканирование автомобилей

И. о. руководителя областного управления ФССП Алексей Гришин, которого отстранили от должности в связи с подозрением в растрате, возглавлял амурское управление чуть более полутора лет, с ноября 2015 года. Что нового появилось в работе судебных приставов за это время – вспоминает редакция ИА «Амур.инфо».

Поиск должников и арест их имущества – одна из задач сотрудников управления ФССП. В 2016 году судебные приставы начали обходить автостоянки и с помощью спецоборудования сканировали номера автомобилей. Проверка на месте показывала, есть ли долги у собственника автомобиля. В итоге для кого-то такая проверка заканчивалась арестом машины.

В том же году приставы начали размещать на улицах Благовещенска рекламные щиты с именами и фотографиями должников. Информацию о злостных неплательщиках планировалось постоянно обновлять. Если же должники, попавшие на «доску позора», гасили задолженность раньше, билборды с их изображением обещали демонтировать в тот же день.

В 2017 году особо активно начала проводиться работа по демонтажу незаконных строений. Был отработан механизм, по которому демонтаж производила частная специализированная организация. Оплатить стоимость работ должны были сами должники. В случае неуплаты, арестованное имущество продавалось, и за этот счет компенсировались расходы подрядчиков. В апреле 2017 года демонтировали целый комплекс незаконных сооружений: кафе, киоски и ограждения, возведенные в районе улицы Дьяченко и Игнатьевского шоссе. Затем наступила очередь кафе в самом центре Благовещенска, затем – капитальный гараж.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», и. о. руководителя областного управления ФССП Алексея Гришина и его заместителя Владимира Бондарева подозревают по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения». По версии следствия, Алексей Гришин растратил 38 тысяч рублей. В понедельник, 5 июня, суд отстранил их от должности.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Мазепа

    Мазепа
    17 минут назад

    На СИЗО его вот там с должниками и встретиться!!!

  • Хмык

    Хмык
    3 минуты назад

    Не хватает - на правах рекламы.

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