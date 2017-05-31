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На Урале учителя давно закрывшейся школы десять лет получали зарплату

На Урале учителя давно закрывшейся школы десять лет получали зарплату
Фото: veved.ru

Следствие Свердловской области заинтересовалось историей сотрудников одной из школ города Среднеуральска, целых десять лет получавших зарплату и премии, несмотря на то, что учебное заведение было закрыто на реконструкцию. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на Следственный комитет РФ.

«В ряде средств массовой информации появились публикации о том, что руководство и сотрудники средней общеобразовательной школы № 19 города Среднеуральска неправомерно получают заработную плату и премии, несмотря на то, что образовательный процесс в данной школе не осуществляется, поскольку она уже десять лет находится на реконструкции», – рассказали в СКР.

Следователям предстоит оценить правомерность получения зарплаты сотрудниками школы и своевременность мер по реконструкции образовательного учреждения. Будут опрошены руководство и сотрудники, а также проанализирована бухгалтерская и хозяйственная документация.

Ранее в июне «Вечерние ведомости. Екатеринбург» сообщили, что только за 2016 год директору неработающей школы выплатили 706 тысяч рублей. По данным издания, школа была закрыта на реконструкцию в 2007 году в связи с выявленными нарушениями требований безопасности. Всё это время (вплоть до сегодняшнего дня) директором числилась Светлана Лаврова – сестра экс-председателя местной гордумы Владимира Черноусова.

Сейчас в здании располагается управление культуры и молодёжной политики Среднеуральска. Как заявил его начальник Андрей Куклев, они сами «тут сидят нелегально». Недавно было решено, что в этом здании школы в итоге не будет, а будет центр патриотического воспитания. Для него будет назначен новый руководитель, а нынешний директор отправится на пенсию.

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#закон #работа #школа

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