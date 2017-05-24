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Благовещенцев, у которых подозревали лихорадку денге, выписали из больницы

Благовещенцев, у которых подозревали лихорадку денге, выписали из больницы
Фото: korrespondent.net

Двое жителей Благовещенска, Егор и Елена, выписаны из Амурской областной инфекционной больницы. Они вернулись домой. Как сообщало Амур.инфо, у горожан подозревали лихорадку денге после возвращения из Вьетнама.

Как рассказал Егор, его выписали 5 июня, а 6 июня он вышел на работу. По результатам иммуноферментного анализа (ИФА), который проводили в областной столице, диагноз «лихорадка денге» у обоих не подтвержден. Что касается другого анализа – полимеразная цепная реакция (ПЦР) – его результаты из Хабаровска еще не получены.

«Мы поговорили с лечащим доктором и с заведующей отделением. Они говорят, что это однозначно денге. Потому что после того, как мы с вами поговорили (Егор общался по телефону с корреспондентом ИА "Амур.инфо" 1 июня – Прим. ред.), у нас началась "вторая волна" – сыпь пошла по кистям, стопам. У Елены началось осложнение – суставной синдром, то есть суставы начали отекать, болеть», – уверяет Егор. Как сообщалось, горожанин по профессии – врач-инфекционист.

Он отметил, что в его выписке нет результата анализа ПЦР, а без этого диагноз снять не могут – он ставится на основании данного анализа. Иммуноферментный анализ же первое время может быть отрицательным. «Документально не подтверждено снятие диагноза», – говорит Егор.

Таким образом, со слов горожанина, в его выписке стоит предварительный диагноз – «острое респираторное заболевание неясной этиологии».

Подруга мужчины Елена написала отказную и тоже покинула больницу, поскольку лежать в стационаре у нее возможности больше не было.

Егор говорит, что, когда будут получены результаты ПЦР, с ними должны связаться. Кроме того, горожанам посоветовали через месяц снова сдать ИФА. Благовещенец также сказал, что сейчас не чувствует себя здоровым человеком, у него сохраняется слабость.

Главный врач Амурской областной инфекционной больницы Елена Саяпина подтвердила ИА «Амур.инфо», что оба пациента отпущены из больницы, хотя Елене рекомендовали еще пару дней полежать. У обоих исключены диагнозы «лихорадка денге» и «лихорадка Зика», отметила она. Что касается остальных возможных редких инфекций, то соответствующие анализы направлены в Хабаровскую противочумную станцию, результатов пока не получено.

Елена Андреевна пояснила, что предварительный диагноз у обоих пациентов – респираторный синдром, аллергоз.

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#здоровье #происшествия

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