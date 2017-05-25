Форумчане Амур.инфо собрали для телемарафона «Крылья» почти 30 тысяч рублей

На форуме Амур.инфо в ветке под названием «Под крылом добра» подвели итоги интернет-аукциона, организованного в помощь благотворительному телемарафону «Крылья». В течение недели пользователи устраивали торги, выставляя на аукцион поделки, цветы, книги, выпечку и другие лоты. В итоге удалось собрать 29 350 рублей.

Как отметили организаторы аукциона, подобные торги проводились на форуме не первый раз, поэтому система была отлаженной. Форумчане активно участвовали в них, в том числе и те, кто не живет в областном центре Приамурья.

«Были участники, которые живут в районах. Они пересылали деньги и просили купленный ими товар кому-нибудь подарить. Продавали, конечно, не дорогие товары. Самым дорогим оказался лот за полторы тысячи рублей – это пол-литровая баночка консервированной щуки. Практически все, что выставлялось на торги, было сделано своими руками – очень много среди участников торгов было рукодельниц. Также выставляли книги, горшечные цветы и кулинарные творения. Это и выпечка, и консервы. Кулинарных лотов было особенно много и продавались они за самую большую цену – от тысячи рублей и выше», – рассказала одна из организаторов в аукциона Светлана Казачинская.

В итоге аукциону удалось собрать почти 30 тысяч рублей, которые уже передали организатором благотворительного телемарафона «Крылья».

Просмотров всего: 109

#жизнь #интернет #Телемарафон Крылья

распечатать

Екатерина PL