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Актёр, озвучивавший мультфильмы про Уоллеса и Громита, умер на 97-м году жизни

Актёр, озвучивавший мультфильмы про Уоллеса и Громита, умер на 97-м году жизни
Фото: ria.ru

Британский актёр Питер Сэллис, озвучивавший серию популярных мультфильмов о приключениях Уоллеса и Громита, скончался в Лондоне на 97-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокорпорацию BBC.

Агенты Сэллиса сообщили, что актёр мирно скончался в окружении своих близких в пятницу, 2 июня.

«С большим сожалением сообщаем о смерти нашего клиента Питера Сэллиса. Он ушёл из жизни мирно, в окружении семьи в Денвилл-Холле», – объявили в агентстве Jonathan Altaras Associates.

Сэллис почти 40 лет исполнял одну из главных ролей в самом продолжительном ситкоме в истории британского телевидения – Last of the Summer Wine. В фильмографии актёра – картины «Грозовой перевал», «Мой любовник, мой сын», «Недопустимая улика» и другие. Кроме того, Сэллис много снимался в телесериалах.

Он также известен тем, что подарил свой голос главному герою в серии мультфильмов «Уоллес и Громит». Уоллес и Громит – главные персонажи серии пластилиновых мультфильмов, созданных режиссёром Ником Парком (студиия Aardman Animations). Сэллис озвучивал легкомысленного изобретателя Уоллеса, а принадлежащий учёному пес Громит на протяжений всех серий оставался безмолвным.

За свою карьеру Сэллис также снялся в многочисленных телесериалах.

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