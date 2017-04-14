Благовещенцы принесли на экофестиваль 1 700 килограммов макулатуры

Почти 1 700 килограммов макулатуры, более 200 пластиковых бутылок и пакетов сдали благовещенцы организаторам экофестиваля «Журавли», который прошел в воскресенье, 4 июня, в Первомайском парке. Взамен им вручили 80 скворечников, около 250 значков, более сотни авторских открыток и три килограмма конфет.

«Наиболее активным оказался первый час работы точки сбора макулатуры и пластика. В основном люди приходили за скворечниками. Перед тем как их вручать, мы рассказывали о правилах. Скворечники нужно к деревьям не прибивать, а привязывать, поэтому в комплекте мы выдавали веревку. Еще одно правило – лучше вешать не в городских условиях, а в лесном массиве или на даче. Рядом лучше повесить кормушку, например, сделанную из бутылки, и систематически оставлять корм. Тогда птицы будут его обживать», – рассказала организатор экофестиваля Яна Кольцова.

Несколько участников фестиваля за раз сдавали 50 килограммов. Некоторые из них взяли контакты организаторов, чтобы после фестиваля передать еще макулатуру.

«Главный рекорд фестиваля – 122,5 килограмма макулатуры, которые сдали трое выпускников кадетского корпуса. Помимо подарков с символикой фестиваля, мы им вручили призы, которые предоставили участники экологического Вобламаркета», – отметила Яна Кольцова.

В ближайшее время почти две тысячи килограммов бумажных изделий будут рассортированы и сданы в пункт сбора макулатуры. На вырученные средства установят стенд «Птицы Первомайского парка».

«Горожане принесли много книг с произведениями классиков, детские книги, развлекательная литература и прочее. Их мы передадим в фонды библиотек, либо оставим в уличных книжных шкафах», – сообщили авторы экофестиваля.

Организаторы мероприятия ООС «Кузнечный» и Центр прикладной урбанистики в Благовещенске планируют провести вторую часть фестиваля. Пройдет она осенью в районе Тайваня. Фестиваль проводится при поддержке администрации города на средства муниципального гранта.

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#отдых #природа

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Василий Кленин