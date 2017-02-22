Программу материнского капитала продлят еще на 5 лет

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Минтруд России внес в правительство законопроект о продлении действия программы материнского капитала для семей, родивших второго ребенка. Планируется не завершать его действие в 2018 году, а продлить еще на пять лет – до 2023 года.

По данным ведомства, за 10 лет существования программы выплату получили 7,8 миллиона россиян. Больше половины из них – 4,2 миллиона – потратили деньги на улучшение жилищных условий; 380 тысяч человек – на обучение детей; 3,3 тысячи граждан – на накопительную часть будущей пенсии матери.

Первоначальная сумма материнского капитала составляла 250 тысяч рублей, теперь – 453 тысячи. Для получения сертификата не нужно обращаться в Пенсионный фонд России, его можно оформить через «личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда.

«Введение материнского капитала оказало значительное влияние на улучшение демографии в России. Благодаря этой мере поддержки огромное количество семей решились на второго, третьего ребенка. Конечно, одного лишь маткапитала недостаточно для решения всех демографических вопросов. Необходим целый комплекс мер и форм поддержки семей, включая доступность жилья и образования, наличие рабочих мест с достойной заработной платой и прочее – все то, что необходимо для стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Но совершенно точно, что подспорье в виде материнского капитала сыграло положительную роль в повышении рождаемости в РФ», – прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Ранее СМИ сообщали, что глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин предложил расширить целевое назначение программ «Материнский (семейный) капитал (МСК)», разрешив владельцам сертификата с доходами ниже прожиточного минимума использовать его на ежемесячное пособие. Цель такой поддержки – погашение текущего подушевого дефицита доходов.

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#дети #жизнь #российская власть

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Екатерина PL