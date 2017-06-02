В Свободном городской парк заработал после многолетнего простоя

С началом лета городской парк Свободного заработал по-настоящему. До этого несколько лет здесь царило запустение, сообщает пресс-служба администрации города Свободного.

Открытие городского парка состоялось в День защиты детей. Совместными усилиями предпринимателей и администрации Свободного парк был приведён в порядок: сделали дорожки для прогулок, поставили более сотни лавочек, наладили освещение, установили аттракционы и ограждение.

Теперь малыши могут кататься на карусели, развлекаться в бассейнах с шариками, стрелять в тире, смотреть видео в 5Д кинотеатре, играть в аэрохоккей. «Скоро мы смонтируем автодром и откроем кафе», – рассказал свободненский предприниматель.

На праздник открытия парка пригласили пожарный расчет, и ребята могли примерить на себя форму пожарного и пострелять из гидранта.

До этого аттракционы для детей находились на главной площади Свободного, городской парк был заброшен и неблагоустроен.

Просмотров всего: 380

#дети #праздники #Свободный

распечатать

Анастасия Болотина