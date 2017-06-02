Дожди и грозы: прогноз погоды в Амурской области на 7 июня

В Амурской области 7 июня будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидается слабый и умеренный дождь, местами осадки будут сильными, с грозами. Юго-восточный ветер, днем переходящий на северо-западный, подует со скоростью 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 10-15 метров в секунду.

Термометры покажут 22 градуса выше нуля, местами температура понизится до плюс 10 градусов.

В Благовещенске в этот день будет облачно с прояснениями, временами пройдет дождь. Южный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура составит 20…22 градуса тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL