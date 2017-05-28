В селе Екатеринославка пропал мужчина

Фото: 28.мвд.рф

В Приамурье полицейские разыскивают Аркадия Викторовича Чуравцова 1982 года рождения. Мужчина 20 мая ушел из дома в селе Екатеринославка Октябрьского района и пропал.

Приметы амурчанина: на вид 35 лет, среднего телосложения, рост 170 сантиметров. Внешность славянская, волосы коротко стриженные, темного цвета.

Из особых примет у мужчины на животе имеется горизонтальный послеоперационный шрам длиной около 10 сантиметров, на правом бедре – шрам от пореза.

На момент ухода из дома Аркадий Чуравцов был одет в футболку черного цвета, камуфляжную военную форму старого образца и берцы, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 02 (с мобильного телефона 102), 8 (4162) 59-41-07, 8 (4162) 59-41-05.

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#происшествия

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Александр Авдеев