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сегодня, 12:59 0

В Приамурье в связи с празднованием Дня России пенсии выплатят раньше

В Приамурье в связи с празднованием Дня России пенсии выплатят раньше
Фото: cashbuzz.ru

Отделение ПФР по Амурской области и филиал ФГУП «Почта России» утвердили график выплаты пенсий в праздничные дни июня. В этом месяце в связи с празднованием Дня России три дня – 10, 11 и 12 июня – будут выходными. Почтовые отделения области закроются только на один день – 12 июня.

Обычно выплата пенсий в Приамурье начинается с 3 числа. В июне пенсии за 12 июня можно получить заранее – с 9 по 11 июня, сообщает ОПФР по Амурской области.

Более подробную информацию получателям сообщат в почтовых отделениях. Особенно это касается режима работы в воскресенье – 11 июня. Если ранее отделения в воскресенье не работали, то и 11-го они будут отдыхать. Если работали, то и 11-го будут работать.

Для тех, кто получает пенсию через кредитные учреждения, изменений не ожидается. Зачисление через банки большинству происходит с 15 по 22 число каждого месяца, а гражданам от 70 лет и старше – после 10 числа. Тем же, кому пенсия назначена после ноября 2015 года, зачисление производится после 21 числа.

Горячая линия ОПФР по Амурской области: 8 (4162) 202-400.

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#Пенсионный фонд

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