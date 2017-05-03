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Амурская прокуратура призывает амурчан рассказать о проблемах ЖКХ на открытом форуме

Амурская прокуратура призывает амурчан рассказать о проблемах ЖКХ на открытом форуме
Фото: ysia.ru

Второй открытый форум по работе сферы ЖКХ пройдет в Приамурье 7 июня. Вопросы предоставления услуг амурчанам обсудят представители органов власти, контролирующих и надзорных ведомств.

Форум начнет работу в 10:00 в главном корпусе Амурского государственнного университета. Мероприятие проводит амурская прокуратура. Тема форума – «Обеспечение прав граждан на качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг».

На встрече обсудят законность правоотношений в данной сфере, а по конкретным фактам по итогам проведут проверки. К участию приглашают всех желающих.

«На какую сферу услуг ЖКХ прокуратуре стоит обратить внимание?» ­– ответить на этот вопрос вы можете на сайте Амур.инфо в разделе «голосование».

Просмотров всего: 365

#ЖКХ

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Комментарии
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  • Cepгей Tpyш

    Cepгей Tpyш
    2 часа назад

    щщщ

  • КатериNа

    КатериNа
    2 часа назад

    а вот если не можешь попасть на этот форум. можно ли как -то позвонить или написать?! дайте номер.. есть много интересного.. хочется поделиться...

  • Дан

    Дан
    2 часа назад

    Странно как-то всё это. А причём здесь АМГУ? Студенты так сильно заинтересованы в коммунальных вопросах? Прокуратура просто хочет отметиться в этом вопросе и поставить очередную галочку в своей деятельности

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Дан

    Странно как-то всё это. А причём здесь АМГУ?



    Зал у них большой в главном корпусе. А приглашают всех желающих.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Вообще, вещь может быть полезная. Если озвучатся факты, то по ним прокуратура будет иметь полное право провести проверку.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    2 часа назад

    Хмык

    Вообще, вещь может быть полезная. Если озвучатся факты, то по ним прокуратура будет иметь полное право провести проверку.



    И в очередной раз напишут отписку, не найдя нарушений... У меня уже целая коллекция.

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    Единственная просьба не повышать тарифы с 1июля 2017 года--ЗАМОРОЗИТЬ--как заморозили пенсии малоимущим пенсионерам,зарплаты некоторым людям.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    2 часа назад

    архивная

    Единственная просьба не повышать тарифы с 1июля 2017 года--ЗАМОРОЗИТЬ--как заморозили пенсии малоимущим пенсионерам,зарплаты некоторым людям.



    Заморозят на год, а после выборов поднимут сразу за два года...

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