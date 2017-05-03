Амурская прокуратура призывает амурчан рассказать о проблемах ЖКХ на открытом форуме

Фото: ysia.ru

Второй открытый форум по работе сферы ЖКХ пройдет в Приамурье 7 июня. Вопросы предоставления услуг амурчанам обсудят представители органов власти, контролирующих и надзорных ведомств.

Форум начнет работу в 10:00 в главном корпусе Амурского государственнного университета. Мероприятие проводит амурская прокуратура. Тема форума – «Обеспечение прав граждан на качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг».

На встрече обсудят законность правоотношений в данной сфере, а по конкретным фактам по итогам проведут проверки. К участию приглашают всех желающих.

«На какую сферу услуг ЖКХ прокуратуре стоит обратить внимание?» ­– ответить на этот вопрос вы можете на сайте Амур.инфо в разделе «голосование».

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#ЖКХ

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Нино Кохреидзе