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В Циолковском водитель выпал из машины и погиб под ее колесами

В Циолковском водитель выпал из машины и погиб под ее колесами

В воскресенье, 4 июня, в Циолковском произошло серьезное ДТП. Водитель легкового автомобиля выпал из машины в овраг. После этого машина задавила парня.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, машина ехала по дороге, в ней находились двое парней. Легковушку начало крутить из-за ямы на трассе. Одного из молодых людей выкинуло через лобовое стекло в овраг. Автомобиль скатился на парня и задавил его. Второй молодой человек отделался небольшими царапинами и испугом.

Сообщается, что погибший 1990 года рождения.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» факт ДТП подтвердили, уточнив, что погибший находился за рулем машины. По информации ведомства, он не справился с управлением.

Просмотров всего: 2736

#ДТП #происшествия #транспорт #Циолковский

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Комментарии
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  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    Эх дороги,жаль молодого парня,соболезнование родным и близким,горе в семье...скорбим...

  • Дамбо

    Дамбо
    1 час назад

    в инсте есть информация, что парни были не слишком трезвыми... Видимо, дороги - дело второе.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Дороги-то здесь причём?

  • Wor4chun

    Wor4chun
    1 час назад

    Пристёгиваются только "лохи"....., не выпендривался бы, то отделался бы только испугом, а так - земля пухом.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Ремень безопасности?

    Не, не слыхали...

  • andeks2017

    andeks2017
    23 минуты назад

    удален

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