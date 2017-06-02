В Циолковском водитель выпал из машины и погиб под ее колесами

В воскресенье, 4 июня, в Циолковском произошло серьезное ДТП. Водитель легкового автомобиля выпал из машины в овраг. После этого машина задавила парня.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, машина ехала по дороге, в ней находились двое парней. Легковушку начало крутить из-за ямы на трассе. Одного из молодых людей выкинуло через лобовое стекло в овраг. Автомобиль скатился на парня и задавил его. Второй молодой человек отделался небольшими царапинами и испугом.

Сообщается, что погибший 1990 года рождения.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» факт ДТП подтвердили, уточнив, что погибший находился за рулем машины. По информации ведомства, он не справился с управлением.

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Александр Авдеев