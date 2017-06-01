Губернатор Амурской области находится на 80 месте в рейтинге влияния глав субъектов РФ

Губернатор Амурской области Александр Козлов в майском рейтинге влияния глав субъектов РФ занял 80 место, попав в группу среднего влияния. Глава Приамурья за месяц опустился на одну позицию. Итоги рейтинга в своем докладе опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), сообщает «Федерал Пресс».

Всего в рейтинге фигурируют 85 руководителей субъектов Федерации. В группу с очень сильным влиянием попал только один дальневосточник – глава Якутии Егор Борисов. Вплотную к первой двадцатке приблизился и бывший губернатор Приамурья и нынешний глава Сахалинской области Олег Кожемяко. Группу среднего влияния Александр Козлов делит вместе с губернаторами Магаданской области, Чукотского АО, Приморского края. Ниже приамурского губернатора находится глава ЕАО Александр Левинталь – у него 84 позиция.

Компания «Медиалогия», занимающаяся мониторингом и анализом СМИ, составила медиарейтинг губернаторов за апрель. В нем Александр Козлов занимает 61 место. Среди дальневосточников он оказался ровно посередине, заняв пятое место из девяти. Приамурский губернатор обогнал руководителей Магаданской области, Камчатского края, ЕАО и Чукотского АО.

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Василий Кленин