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Губернатор Амурской области находится на 80 месте в рейтинге влияния глав субъектов РФ

Губернатор Амурской области находится на 80 месте в рейтинге влияния глав субъектов РФ

Губернатор Амурской области Александр Козлов в майском рейтинге влияния глав субъектов РФ занял 80 место, попав в группу среднего влияния. Глава Приамурья за месяц опустился на одну позицию. Итоги рейтинга в своем докладе опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), сообщает «Федерал Пресс».

Всего в рейтинге фигурируют 85 руководителей субъектов Федерации. В группу с очень сильным влиянием попал только один дальневосточник – глава Якутии Егор Борисов. Вплотную к первой двадцатке приблизился и бывший губернатор Приамурья и нынешний глава Сахалинской области Олег Кожемяко. Группу среднего влияния Александр Козлов делит вместе с губернаторами Магаданской области, Чукотского АО, Приморского края. Ниже приамурского губернатора находится глава ЕАО Александр Левинталь – у него 84 позиция.

Компания «Медиалогия», занимающаяся мониторингом и анализом СМИ, составила медиарейтинг губернаторов за апрель. В нем Александр Козлов занимает 61 место. Среди дальневосточников он оказался ровно посередине, заняв пятое место из девяти. Приамурский губернатор обогнал руководителей Магаданской области, Камчатского края, ЕАО и Чукотского АО.

Просмотров всего: 1031

#губернатор #областная власть

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Комментарии
Показать все (37) Обсудить на форуме
  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    3 часа назад

    Если задача губернатора прикрывать задницу старшим товарищам, то можно сидеть и на 80 месте.

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    3 часа назад

    Находясь на 80 месте из 85 входить в группу среднего влияния... однако! Напомнило анекдот: мужчинам надо говорить, что у них либо большой, либо огромный, либо невероятный... что бы случаем не обидеть...

  • Питерский

    Питерский
    3 часа назад

    Отличный результат для детсадовца

  • Тахографист

    Тахографист
    3 часа назад

    бодрячком!

  • Внучка деда

    Внучка деда
    2 часа назад

    Вот если б была была бы поддержка от того, кто НАС сидит в госдуме, и дела бы пошли лучше, и в рейтингах бы места повыше занимали.

  • Внучка деда

    Внучка деда
    2 часа назад

    3.4

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Ничо не понял. Есть губернатор, есть депутат. это как мухи и котлеты.

    К слову, от наших депутатов никогда толку не было.

    Или цель другая? Вызвать болтливого Труша и заболтать тему?

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    NatashaBlagНаходясь на 80 месте из 85 входить в группу среднего влияния... однако! Напомнило анекдот: мужчинам надо говорить, что у них либо большой, либо огромный, либо невероятный... что бы случаем не обидеть...


    -У вас кто в семье главный?

    -Конечно Я!

    -А почему?

    -Не знаю, жена назначила.

  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    Бредовый рейтинг. Козлов с первыми лицами государства каждую неделю встречается, вопросы решает

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Хмык

    Ничо не понял. Есть губернатор, есть депутат. это как мухи и котлеты.

    К слову, от наших депутатов никогда толку не было.

    Или цель другая? Вызвать болтливого Труша и заболтать тему?



    А может, это она Единую Россию критикует?

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    2 часа назад

    Знаток28

    Бредовый рейтинг. Козлов с первыми лицами государства каждую неделю встречается, вопросы решает



    Да ладно, бредовый! Раз уж орете во всю глотку про инвестиционный рейтинг и про +31 позицию, то и этот имеет право на существование.

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    2 часа назад

    Вот мне нет дела до этих всех рейтингов. Область развивается? развивается. ТОРы, инвестиции, обратная связь с амурчанами - для меня вот что является показателем эффективной работы

  • Петрович Я

    Петрович Я
    2 часа назад

    Как точно подметили про Труша) болтун и лентяй. Давненько его не видно тут, неужто интернеты ему отключили за неуплату?)

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Петрович Я

    Как точно подметили про Труша) болтун и лентяй. Давненько его не видно тут, неужто интернеты ему отключили за неуплату?)



    Как же нужен дождь... ах, нет - труш, нужен труш!...

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Я уверен, губернатор Труш бы был на 6 месте в рейтинге.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Глеб Жеглов

    Вот мне нет дела до этих всех рейтингов. Область развивается? развивается. ТОРы, инвестиции, обратная связь с амурчанами - для меня вот что является показателем эффективной работы



    Когда закончат лицо города? Я про набережную. Перед китами стыдно - видят, что русские не умеют заканчивать начатое.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Глеб Жеглов

    Вот мне нет дела до этих всех рейтингов. Область развивается? развивается. ТОРы, инвестиции, обратная связь с амурчанами - для меня вот что является показателем эффективной работы



    Чего хорошего в ТОРах? Область недополучает налогов. С чего развиваться? Всю плюшки=вершки достаются заходящим компаниями-монстрам, весь головняк=корешки - местным. Здорево. Чё?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Глеб Жеглов

    Вот мне нет дела до этих всех рейтингов. Область развивается? развивается. ТОРы, инвестиции, обратная связь с амурчанами - для меня вот что является показателем эффективной работы



    Когда закончат с космодромом? А то сперва строят. Потом от стартовых столов отказываются. Потом, ваапче, на казахов кивают - с ыми запускаться будем. Где последовательность?

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Внучка деда

    Вот если б была была бы поддержка от того, кто НАС сидит в госдуме, и дела бы пошли лучше, и в рейтингах бы места повыше занимали. А так братец Абраша только и может, что шестёркой-Трушом как марионеткой рулить.



    Не выгодно ему помогать амурчанам, чем лучше область- тем слабее оппозиция. Не ждите помощи от того, кому это не нужно

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    СаняCh

    Внучка деда

    Вот если б была была бы поддержка от того, кто НАС сидит в госдуме, и дела бы пошли лучше, и в рейтингах бы места повыше занимали. А так братец Абраша только и может, что шестёркой-Трушом как марионеткой рулить.



    Не выгодно ему помогать амурчанам, чем лучше область- тем слабее оппозиция. Не ждите помощи от того, кому это не нужно



    Во!



    Фан-группа Труш@Абрамов на месте!



    Пытаются доказать, что в том, что





    ~~Глава Приамурья за месяц опустился



    виноваты только карманные оппозиционеры!



  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    1 час назад

    oenesterov

    Я уверен, губернатор Труш бы был на 6 месте в рейтинге.



    Ответ вам был бы примерно таким:

    Сергей Труш

    Слышь, я тебе УКАЗАЛ, что мои цели были ОЗВУЧЕНЫ в первом же интервью!.. ОНИ же были процитированы тебе тут. Мои шаги заключаются в ОТСТАИВАНИИ интересов ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ. ЭТО было озвучено не раз так что ты, тряпка ссаная, прикрой свой ротик ибо тебе в него не раз совали информацию, но глотать её ты не старался.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    oenesterov

    Я уверен, губернатор Труш бы был на 6 месте в рейтинге.



    но, восьмидесятое - как же так?! Ведь так старается, так старается...

  • троль здесь

    троль здесь
    1 час назад

    Знаток28

    Бредовый рейтинг. Козлов с первыми лицами государства каждую неделю встречается, вопросы решает



    а другие губеры не встречаются с первыми лицами государства каждую неделю?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    троль здесь

    Знаток28

    Бредовый рейтинг. Козлов с первыми лицами государства каждую неделю встречается, вопросы решает



    а другие губеры не встречаются с первыми лицами государства каждую неделю?



    Не. Они работают. И сами принимают решения.



  • троль здесь

    троль здесь
    1 час назад

    ay

    Глеб Жеглов

    Вот мне нет дела до этих всех рейтингов. Область развивается? развивается. ТОРы, инвестиции, обратная связь с амурчанами - для меня вот что является показателем эффективной работы



    Когда закончат лицо города? Я про набережную. Перед китами стыдно - видят, что русские не умеют заканчивать начатое.



    козлов решает более важные задачи, такие мелочи ему не интересны

  • троль здесь

    троль здесь
    1 час назад

    Хмык

    троль здесь

    Знаток28

    Бредовый рейтинг. Козлов с первыми лицами государства каждую неделю встречается, вопросы решает



    а другие губеры не встречаются с первыми лицами государства каждую неделю?



    Не. Они работают. И сами принимают решения.



    наш не может сам решения принять?

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    1 час назад

    ay

    Глеб Жеглов

    Вот мне нет дела до этих всех рейтингов. Область развивается? развивается. ТОРы, инвестиции, обратная связь с амурчанами - для меня вот что является показателем эффективной работы



    Когда закончат лицо города? Я про набережную. Перед китами стыдно - видят, что русские не умеют заканчивать начатое.



    Ну нет. Они только и делают, что облизывают нашу набережную

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    троль здесь

    Хмык

    троль здесь

    Знаток28

    Бредовый рейтинг. Козлов с первыми лицами государства каждую неделю встречается, вопросы решает



    а другие губеры не встречаются с первыми лицами государства каждую неделю?



    Не. Они работают. И сами принимают решения.



    наш не может сам решения принять?



    Судя по набережной и нынешнему состоянию Благовещенска - не может



  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Вчера во фрагменте интервью Путина американской журналистке был интересный момент...

    Путин сказал, что зарплаты у нас выросли в разы, и даже повторил это дважды.

    Причем, он говорил это вполне искренне и уверенно.... как всякие рейтинги составляют, так и доклады президенту о том, что усё у нас отлично, и зарплаты растут не по дням, а по часам

    Признайтесь, пишущие здесь - у кого-нибудь зарплата выросла в разы?

  • не депутат

    не депутат
    52 минуты назад

    Как бы кто не относился к Козлову, но нельзя не отметить, что какая бы не была ситуация он всегда сохраняет лицо и с достоинством исполняет многочисленные обязанности.

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    52 минуты назад

    домовенок

    Вчера во фрагменте интервью Путина американской журналистке был интересный момент...

    Путин сказал, что зарплаты у нас выросли в разы, и даже повторил это дважды.

    Причем, он говорил это вполне искренне и уверенно.... как всякие рейтинги составляют, так и доклады президенту о том, что усё у нас отлично, и зарплаты растут не по дням, а по часам

    Признайтесь, пишущие здесь - у кого-нибудь зарплата выросла в разы?



    Абрамов вот приумножил судя по декларации в 2 раза

  • Знаток28

    Знаток28
    42 минуты назад

    троль здесь

    Знаток28

    Бредовый рейтинг. Козлов с первыми лицами государства каждую неделю встречается, вопросы решает



    а другие губеры не встречаются с первыми лицами государства каждую неделю?



    Нет, по клубам ходят, наркотики ищут. Только так можно в Москву вырваться

  • домовенок

    домовенок
    40 минут назад

    Депутатов и всю остальную шушеру в расчет не брать, только породистые работяги.... так у кого денег то прибавилось?

  • ay

    ay
    27 минут назад



    Ну нет. Они только и делают, что облизывают нашу набережную



    Они её только увешали цитатами великого кормчего КАА. Да повесли растяжку, что вот благоустроим такой-то её кусочек, к такой-то дате. А там все равно - ещё коНь не валялся.

  • Oldlord

    Oldlord
    25 минут назад

    домовенок

    Депутатов и всю остальную шушеру в расчет не брать, только породистые работяги.... так у кого денег то прибавилось?



    Даже едроботы замолчали в смущении. )))



  • ay

    ay
    20 минут назад



    Даже едроботы замолчали в смущении. )))



    Едроботы, наоборот, радоваться должны. "Полемизируя" с нами они себе им копеечку начисляют, с каждым постом.

  • икс7

    икс7
    8 минут назад

    домовенок

    Вчера во фрагменте интервью Путина американской журналистке был интересный момент...

    Путин сказал, что зарплаты у нас выросли в разы, и даже повторил это дважды.

    Причем, он говорил это вполне искренне и уверенно.... как всякие рейтинги составляют, так и доклады президенту о том, что усё у нас отлично, и зарплаты растут не по дням, а по часам

    Признайтесь, пишущие здесь - у кого-нибудь зарплата выросла в разы?



    он наверное хотел сказать, что цены выросли в разы.. но как всегда всё перепутал, и сказал зарплаты ему можно, он не знает что в стране происходит. живёт в своём олегархическом мире, где у всех, на всё денег хватает. простим его. и выберем ещё на один срок.

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