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сегодня, 11:47 11

Немецкая актриса Эмилия Шуле поделилась фото из Благовещенска

Немецкая актриса Эмилия Шуле поделилась фото из Благовещенска
Фото: instagram.com/emilia.schuele

Немецкая актриса Эмилия Шуле, которая побывала в Благовещенске на съемках фильма, выложила в свой Инстаграм фото из областной столицы. Снимок сделан у железной дороги, возле поезда.

Еще одна фотография, появившаяся в Инстаграм актрисы, была сделана в поезде, следующем по территории Приамурья. На этом снимке вместе с Эмилией запечатлена ее сестра, девушки чистят зубы.

Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске 5 июня проходили съемки фильма о самой Эмилии Шуле. Она уроженка Благовещенска, сейчас – популярная в Германии актриса. Съемки велись в здании ЦЭВа с участием творческих коллективов областной столицы.

Просмотров всего: 1774

#интернет #кино #культура #шоу-бизнес

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    А зубную пасту куда сплевывают? На пол? Там есть же надписи на русском:где можно найти умывальник..

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    а где в Благовещенске такой виадук???

  • ...Нют@...

    ...Нют@...
    2 часа назад

    inoy

    а где в Благовещенске такой виадук???



    Похоже, что это в Моховой.

  • Al_kassandra

    Al_kassandra
    2 часа назад

    ...Нют@...

    inoy

    а где в Благовещенске такой виадук???



    Похоже, что это в Моховой.



    Нет, в Моховой нет спуска на перроны посередине виадука

  • ...Нют@...

    ...Нют@...
    2 часа назад

    Al_kassandra

    ...Нют@...

    inoy

    а где в Благовещенске такой виадук???



    Похоже, что это в Моховой.



    Нет, в Моховой нет спуска на перроны посередине виадука



    А больше нигде и нет, значит не из Благовещенска фото)

  • Пирог

    Пирог
    2 часа назад

    И всего с одним коллективом она снималась...

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    Моховской я знаю, это наверное Белогорск, да какая разница, новость пролетела)))

  • Кортик

    Кортик
    2 часа назад

    Это не фото из Благовещенска.

  • Вредная Кошка

    Вредная Кошка
    1 час назад

    а что это? видео штоле?

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    в каком жанре эта актриса популярна в Германии? ;)

  • •••pajzii

    •••pajzii
    46 минут назад

    nerro

    в каком жанре эта актриса популярна в Германии? ;)



    и под каким псевдонимом снимается?

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