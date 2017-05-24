Немецкая актриса Эмилия Шуле поделилась фото из Благовещенска

Фото: instagram.com/emilia.schuele

Немецкая актриса Эмилия Шуле, которая побывала в Благовещенске на съемках фильма, выложила в свой Инстаграм фото из областной столицы. Снимок сделан у железной дороги, возле поезда.

Еще одна фотография, появившаяся в Инстаграм актрисы, была сделана в поезде, следующем по территории Приамурья. На этом снимке вместе с Эмилией запечатлена ее сестра, девушки чистят зубы.

Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске 5 июня проходили съемки фильма о самой Эмилии Шуле. Она уроженка Благовещенска, сейчас – популярная в Германии актриса. Съемки велись в здании ЦЭВа с участием творческих коллективов областной столицы.

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Александр Авдеев