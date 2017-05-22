Учёные обнаружили самую горячую планету вне Солнечной системы

Фото: NASA

Международная группа астрономов обнаружила самую горячую экзопланету. Она вращается вокруг материнской звезды KELT-9 (HD 195689) с периодом 1,48 суток и на расстоянии 0,03 астрономической единицы. Небесное тело примерно в 2,88 раза тяжелее и в 6,75 раза объёмнее Юпитера, передаёт «Лента.ру».

Результатами своего открытия учёные поделились на страницах издания Nature.

Температура обращённой к светилу стороны атмосферы горячего Юпитера KELT-9b (HD 195689 b) составляет 4,6 тысячи кельвинов (около 4 327 градусов Цельсия, как у оранжевого карлика). Как отмечают специалисты, условия в газовой оболочке небесного тела таковы, что, скорее всего, в ней нет молекул (материя находится в атомарном или ионизированном состоянии).

Обнаруженное светило примерно в два с половиной раза тяжелее и в 13,14 раза больше нашего Солнца. Эффективная температура поверхности звезды – 10,17 тысячи кельвинов (у Солнца – примерно 5,8 тысячи), в спектральной классификации небесное тело располагается между звёздами типов A и B.

Ранее самой горячей экзопланетой считалась WASP-33 b (HD 15082 b), эффективная температура поверхности которой оценивается в 3,3 тысячи кельвинов. Согласно новому исследованию, от своего светила KELT-9b получает в 700 раз больше рентгеновской радиации, чем WASP-33 b.

Экзопланета – планета вне Солнечной системы. Долгое время задача обнаружения планет возле других звёзд была неразрешимой, так как планеты чрезвычайно малы и тусклы по сравнению со звёздами, а сами звёзды находятся далеко от Солнца. Первые экзопланеты были обнаружены в конце 1980-х годов.

Просмотров всего: 73

#космос #наука

распечатать

Алексей Воскобойников