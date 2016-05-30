В Благовещенск пытались ввезти радиоактивные компасы и браслеты

Фото: Благовещенская таможня

На Благовещенской таможне зафиксировано несколько случаев, когда в областную столицу пытались ввезти товар с повышенной радиоактивностью. Как сообщает таможня, они происходили в прошлые годы.

В одном из таких случаев в Благовещенск пытались провезти 10 наручных компасов. На поверхности упаковки с товаром уровень ионизирующего излучения составил 1,26 микрозиверта в час, при норме 0,12. В итоге весь товар был возвращен продавцу, на складе магазина провели проверку. Идентичный товар был изъят из продажи.

Кроме того, у россиянина, возвращавшегося из КНР, выявили 2 600 ручных браслетов. На поверхности упаковки данного товара уровень ионизирующего излучения составил 0,36 и 0,40 микрозиверта в час, при естественном фоне 0,11.

Также в багаже гражданина Китая обнаружили фитили для керосиновых ламп. На поверхности упаковки с товаром уровень излучения составил 1,26 микрозиверта в час, при норме 0,11.

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#происшествия #таможня

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Александр Авдеев