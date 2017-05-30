Амурские пограничники передали марафону «Крылья» 80 тысяч рублей

Самое большое пожертвование в рамках благотворительного марафона «Крылья» сделали сотрудники Пограничного управления – шефы дома ребенка. Они участвовали в этой акции впервые, но буквально за день собрали больше 80 тысяч рублей. Всего на лечение Арсения Реснянского и детей с диагнозом ДЦП удалось собрать более 800 тысяч рублей.

Марафон «Крылья» проходил в Благовещенске два дня – 3 и 4 июня. Всё это время на различных точках находились волонтеры с урнами для сбора средств, а во второй день, в воскресенье, телекомпания «Альфа-канал» 6 часов работала в прямом эфире.

К благотворительному телемарафону присоединились творческие коллективы города. Они выступали около ротонды на набережной Амура, в городском парке и на площадке ОКЦ. Точки сбора открыли и в крупнейших торговых центрах.

Один из главных пунктов сбора работал в студии «Альфа-канала». Первым его посетил губернатор Александр Козлов, который приехал в редакцию прямо из аэропорта – с деньгами и хорошими новостями.

«Мы наших медиков будем обучать на федеральном уровне для того, чтобы повышать их уровень и возможности. Хотим сделать на уровне областной больницы класс для родителей, у которых дети заболели ДЦП. Это страшная болезнь. И нужно быть готовым», – считает губернатор.

К акции присоединилась и мэр Благовещенска Валентина Калита. «Я не могла остаться в стороне. Я мать, я бабушка, я знаю, что такое ребенок. И я знаю прекрасно, как это быть с ребенком, который нуждается в твоей помощи, и ты сам лично не можешь справиться до конца и нуждаешься в чьей-то поддержке», – заявила Валентина Сергеевна.

В студию телемарафона пришло около 30 гостей. Депутат областного заксобрания Ирина Киевская перевела недостающие 30 тысяч рублей на лечение Арины Худайбердиевой. Трехлетняя девочка уехала в Москву на лечение до старта марафона. В студию Ирина тоже пришла не с пустыми руками.

Свой вклад внесли и рок-группы города. В течение четырех часов они дарили свою музыку на площади ОКЦ. А зрители жертвовали свои деньги.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», удалось собрать по предварительным данным, более 800 тысяч рублей. В 2016 году телемарафон собрал 367 тысяч. В 2015-м – около 388 тысяч. А вот в 2014-м – 822 тысячи рублей.

Просмотров всего: 378

#дети #здоровье #Телемарафон Крылья

распечатать

Василий Кленин