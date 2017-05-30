Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:16 5

Амурские пограничники передали марафону «Крылья» 80 тысяч рублей

Амурские пограничники передали марафону «Крылья» 80 тысяч рублей

Самое большое пожертвование в рамках благотворительного марафона «Крылья» сделали сотрудники Пограничного управления – шефы дома ребенка. Они участвовали в этой акции впервые, но буквально за день собрали больше 80 тысяч рублей. Всего на лечение Арсения Реснянского и детей с диагнозом ДЦП удалось собрать более 800 тысяч рублей.

Марафон «Крылья» проходил в Благовещенске два дня – 3 и 4 июня. Всё это время на различных точках находились волонтеры с урнами для сбора средств, а во второй день, в воскресенье, телекомпания «Альфа-канал» 6 часов работала в прямом эфире.

К благотворительному телемарафону присоединились творческие коллективы города. Они выступали около ротонды на набережной Амура, в городском парке и на площадке ОКЦ. Точки сбора открыли и в крупнейших торговых центрах.

Один из главных пунктов сбора работал в студии «Альфа-канала». Первым его посетил губернатор Александр Козлов, который приехал в редакцию прямо из аэропорта – с деньгами и хорошими новостями.

«Мы наших медиков будем обучать на федеральном уровне для того, чтобы повышать их уровень и возможности. Хотим сделать на уровне областной больницы класс для родителей, у которых дети заболели ДЦП. Это страшная болезнь. И нужно быть готовым», – считает губернатор.

К акции присоединилась и мэр Благовещенска Валентина Калита. «Я не могла остаться в стороне. Я мать, я бабушка, я знаю, что такое ребенок. И я знаю прекрасно, как это быть с ребенком, который нуждается в твоей помощи, и ты сам лично не можешь справиться до конца и нуждаешься в чьей-то поддержке», – заявила Валентина Сергеевна.

В студию телемарафона пришло около 30 гостей. Депутат областного заксобрания Ирина Киевская перевела недостающие 30 тысяч рублей на лечение Арины Худайбердиевой. Трехлетняя девочка уехала в Москву на лечение до старта марафона. В студию Ирина тоже пришла не с пустыми руками.

Свой вклад внесли и рок-группы города. В течение четырех часов они дарили свою музыку на площади ОКЦ. А зрители жертвовали свои деньги.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», удалось собрать по предварительным данным, более 800 тысяч рублей. В 2016 году телемарафон собрал 367 тысяч. В 2015-м – около 388 тысяч. А вот в 2014-м – 822 тысячи рублей.

Просмотров всего: 378

#дети #здоровье #Телемарафон Крылья

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Рыба

    Рыба
    4 часа назад

    хоть бы словечком обмолвились , что аукцион был на их площадке, или 30 тыс это не деньги...

  • Olivyeva

    Olivyeva
    4 часа назад

    Рыбахоть бы словечком обмолвились , что аукцион был на их площадке, или 30 тыс это не деньги...


    Амур Инфо, у вас что за журналисты новости пишут?

    Откуда инфу берут?

  • сибирячка

    сибирячка
    4 часа назад

    Рыба

    хоть бы словечком обмолвились , что аукцион был на их площадке, или 30 тыс это не деньги...



  • Гражданин Бывалый

    Гражданин Бывалый
    4 часа назад

    зачем писать кто больше кто меньше дал. неэтично амур. инфо. многие давали кто сколько мог исходя из возможностей и заработка. почему Вы не напишите если дедушка отдал 10000 а у него пенсия 12 000. Это разве не поступок. А то что пограничники собрали молодцы. А по сколько по 1000 р. или по 500 р собрали со своих. Сделали люди доброе дело. Если пишите о пограничниках пишите про всех. А так выглядит это очень некрасиво. И стыдно за ВАС теперь

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    «Мы наших медиков будем обучать на федеральном уровне для того, чтобы повышать их уровень и возможности. Хотим сделать на уровне областной больницы класс для родителей, у которых дети заболели ДЦП. Это страшная болезнь. И нужно быть готовым», – считает губернатор.

    Это все, конечно замечательно.

    Знакомая рожала в благовещенском роддоме. Нужно было кесарить ее, не стали. Мать, отец городские, благополучная здоровая семья. Специалисты свернули все, что только можно, у ребенка ДЦП. Отец ушел. Сейчас девочке уже 14 лет, в 13 школе, учится хорошо. Мать все сама, без специалистов, подняла и занимается.

    Но, очевидно, что проблему данную нужно решать и помогать на всех уровнях.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Суд над похитителем девочки из ЕАО идет в Приамурье в закрытом режиме
В России и мире

В Чите дети отравились конфетами «Бешеная пчёлка»
Телемарафон Крылья

Телемарафону «Крылья» удалось собрать больше 900 тысяч рублей
Происшествия

Благовещенцев, у которых подозревали лихорадку денге, выписали из больницы