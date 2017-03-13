Сотрудника благовещенского банка обвиняют в хищении денег клиентов

Фото: mspbank.ru

28-летнего работника одного из банков Благовещенска обвиняют в крупном мошенничестве. Мужчина обманным путем похитил более 800 000 рублей, принадлежащих клиентам. Теперь горожанин пойдет под суд.

Преступления происходили в 2013 году. Сотрудник банка занимался оформлением потребительских кредитов. Своим клиентам он сообщал о необходимости включения их в программу добровольного страхования жизни и здоровья. При этом они должны были заплатить дополнительные деньги. На деле никакой страховки не предполагалось, денежные средства сотрудник забирал себе. Всего пострадали 25 клиентов банка. Похищено было более 800 000 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас оно направлено в суд. Работнику может грозить до 6 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области. Название банка не уточняется.

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Александр Авдеев