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Сотрудника благовещенского банка обвиняют в хищении денег клиентов

Сотрудника благовещенского банка обвиняют в хищении денег клиентов
Фото: mspbank.ru

28-летнего работника одного из банков Благовещенска обвиняют в крупном мошенничестве. Мужчина обманным путем похитил более 800 000 рублей, принадлежащих клиентам. Теперь горожанин пойдет под суд.

Преступления происходили в 2013 году. Сотрудник банка занимался оформлением потребительских кредитов. Своим клиентам он сообщал о необходимости включения их в программу добровольного страхования жизни и здоровья. При этом они должны были заплатить дополнительные деньги. На деле никакой страховки не предполагалось, денежные средства сотрудник забирал себе. Всего пострадали 25 клиентов банка. Похищено было более 800 000 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас оно направлено в суд. Работнику может грозить до 6 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области. Название банка не уточняется.

Просмотров всего: 1922

#закон #криминал #происшествия #финансы

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Комментарии
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  • DVG

    DVG
    3 часа назад

    ну и пусть отдаст 800 тысяч+штраф, зачем в тюрьму садить?!

  • Oldlord

    Oldlord
    16 минут назад



    ~~Всего пострадали 25 клиентов банка. Похищено было более 800 000 рублей.



    800000 : 25 = 32000 тыр

    И они вот так единоразово соглашались отдать?

  • Мазепа

    Мазепа
    11 минут назад

    Представляете это 28 летний засранец из банка такое крутил, что тогда крутят его начальники и кому за 30 лет??? Хроните деньги в банке!!!

  • Мазепа

    Мазепа
    10 минут назад

    DVG 2 часа назад

    ну и пусть отдаст 800 тысяч+штраф, зачем в тюрьму садить?!

    На кол его садить!!!

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