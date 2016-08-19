В Пригородном начинают восстанавливать крышу на административном здании

На вторник, 6 июня, запланировано начало работ по восстановлению крыши на административном здании в селе Пригородное Белогорского района. Как сообщало Амур.инфо, крышу со здания 28 мая сорвал сильный порыв ветра.

Таким образом, здание в аварийном состоянии простояло более недели.

Ранее предполагалось, что ремонт начнется 29 мая. В здании расположены администрация СП Пригородное, два магазина, «Почта России», столовая ОАО «Амурагрокомплекс» и общежитие, где проживают 35 человек.

Как говорится в оперативной сводке Амурского центра ГЗ и ПБ, 5 июня ремонтная бригада ООО «Амурагрокомплекс» завозила строительные материалы на объект.

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Александр Авдеев