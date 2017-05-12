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сегодня, 10:30 8

АвтоВАЗ планирует выпуск летающих автомобилей через 20 лет

АвтоВАЗ планирует выпуск летающих автомобилей через 20 лет
Фото: РИА Новости

Президент компании АвтоВАЗ Николя Мор не исключает возможность выпуска в России летающего автомобиля ближе к концу 2030-х годов. Об этом он рассказал в интервью RNS, передаёт «Российская газета».

«У нас есть отличная возможность для производства таких машин потому, что в качестве нашего акционера выступает “Ростех” – тут может быть потенциал на будущее. Мы могли бы рассматривать такого рода проект вместе с “Ростехом”, но это случится не раньше, чем через лет 20», – отметил Мор.

Ранее сообщалось, что японская автокорпорация Toyota решила финансово поддержать проект по созданию летающего автомобиля, который группа её сотрудников развивала до этого добровольно. Правление Toyota выделит на исследования и разработки в этой сфере 40 миллионов иен (более 350 тысяч долларов). Первый тестовый полёт автомобиля с человеком внутри пройдет в конце 2018 года, а его дебют запланирован к Олимпиаде 2020 года, которая пройдёт в японском Токио.

Транспортное средство, именуемое Skydrive, будет иметь три колеса и четыре ротора, которые будут поднимать авто в воздух. Машина сможет набирать высоту до 10 метров и развивать скорость до 100 километров в час. Для езды по дорогам у аппарата будет три колеса, при этом он сможет набирать скорость по суше до 150 километров в час.

Просмотров всего: 104

#производство #технологии #транспорт

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    5 часов назад

    Они бы простые машины делать научились....ведро с болтами априори летать не может!

  • холостяк

    холостяк
    5 часов назад

    Полетит только один раз и по программе утилизации.

  • Victrix

    Victrix
    5 часов назад

  • Депутат Милонов

    Депутат Милонов
    5 часов назад

    а когда будут выпускать боевых человекоподобных роботов?

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    Чота мне смишно

  • Mentat

    Mentat
    4 часа назад

    Лопатой подбросишь, оно и полетит...

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Чушь собачья. В России-то с частной авиацией бяда, а они на летающие авто замахнулись. Француз, видать, не понЯл в какую страну попал.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад



    ФантоВаз по - французски.

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