АвтоВАЗ планирует выпуск летающих автомобилей через 20 лет

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Президент компании АвтоВАЗ Николя Мор не исключает возможность выпуска в России летающего автомобиля ближе к концу 2030-х годов. Об этом он рассказал в интервью RNS, передаёт «Российская газета».

«У нас есть отличная возможность для производства таких машин потому, что в качестве нашего акционера выступает “Ростех” – тут может быть потенциал на будущее. Мы могли бы рассматривать такого рода проект вместе с “Ростехом”, но это случится не раньше, чем через лет 20», – отметил Мор.

Ранее сообщалось, что японская автокорпорация Toyota решила финансово поддержать проект по созданию летающего автомобиля, который группа её сотрудников развивала до этого добровольно. Правление Toyota выделит на исследования и разработки в этой сфере 40 миллионов иен (более 350 тысяч долларов). Первый тестовый полёт автомобиля с человеком внутри пройдет в конце 2018 года, а его дебют запланирован к Олимпиаде 2020 года, которая пройдёт в японском Токио.

Транспортное средство, именуемое Skydrive, будет иметь три колеса и четыре ротора, которые будут поднимать авто в воздух. Машина сможет набирать высоту до 10 метров и развивать скорость до 100 километров в час. Для езды по дорогам у аппарата будет три колеса, при этом он сможет набирать скорость по суше до 150 километров в час.

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#производство #технологии #транспорт

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Алексей Воскобойников