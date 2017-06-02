Сериал «Пороги» – фантазия режиссера: итоги опроса на «Амур.инфо»

Фото: kino-teatr.ru

Сериал «Пороги», повествующий об амурской пограничной жизни в конце 80-х и вызвавший волну споров в Интернете, оказался неизвестен более чем половине участников голосования на Амур.инфо – за этот вариант проголосовали 267 человек или 53,6 %. Всего в опросе приняли участие почти 500 посетителей сайта.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на телеканале «Россия 1» показали сериал «Пороги» о пограничниках времен распада СССР. В кинопроекте фигурировал и Благовещенск, который снимали в Твери и Торжке и который показался многим амурчанам очень непохожим на реальную столицу Приамурья 1980-х годов. Амурские военные раскритиковали и то, как была показана жизнь защитников рубежей Родины.

Редакция ИА «Амур.инфо», предложила читателям ответить на вопрос: Как вы оцениваете сериал про амурских пограничников «Пороги»?

Из той половины респондентов, что все-таки видела сериал, большинству он не понравился. 119 человек, или 23,9 % посчитали, что это «очень плохой фильм». Понравились «Пороги» 17 участникам голосования (3,4 %). 52 пользователя (10,4 %) оценили сериал как неплохой, хоть и со смешными ляпами. Еще 28 человек (5,6 %) решили, что сериал не особо удачный, но это все-таки реклама Благовещенску.

При этом один из голосовавших, заявил, что это как раз антиреклама Благовещенску.

«Ничего общего с реальностью. Совершенно непрофессионально сделан фильм. Нам, жителям приграничных территорий, невооруженным взглядом видны многочисленные просчеты и косяки. Стыдно за съемочную группу. Неужели не нашли консультантов? Спросили бы у нас, чье детство, молодость пришлись на те годы. Позор!», – так заявил другой участник голосования.

«Полнейшая фантазия режиссера о жизни в пограничном Благовещенске. Самое удивительное (кто еще заметил кроме меня), течение реки в другую сторону», – подметил их единомышленник.

Но все-таки большинство респондентов заявили о принципиальном незнании такого сериала, как «Пороги». Одни из них говорили, что не смотрят российские сериалы, другие – что не смотрят все сериалы, третьи отреклись от просмотра телевизора вообще.

На сайте ИА «Амур.инфо», в разделе «Интервью» опубликовано интервью с режиссером и сценаристом сериала Юсупом Разыковым. Юсуп Сулейманович рассказывает о том, кто и как на российском ТВ решает, что увидит телезритель; почему он взялся за такую тему; отчего в сериале про Благовещенск не «снялся» сам Благовещенск; каким образом в Амурской области оказались буряты; кто исполняет роли китайцев и, наконец, о главной идее или миссии сериала.

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Василий Кленин