«Дорогу в никуда» на трассе «Лена» сделали с заделом на будущее и огородили

Фото: 360tv.ru

После появления в Интернете видео тупика на федеральной трассе «Лена», министерство транспорта и строительства Амурской области прокомментировало ситуацию. Этот участок дороги находится в оперативном управлении федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Невер – Якутск Федерального дорожного агентства».

За разъяснениями по участку дороги, который раскритиковал амурчанин в своем видео, пресс-служба министерства транспорта и строительства области обратилась в ФКУ УПРДОР «Лена».

«На автодороге А-360 "Лена" в 2016 году ввели в эксплуатацию законченный реконструкцией участок 4 км – 38 км. Автодорога имеет усовершенствованный тип покрытия, полностью обустроена средствами организации движения, нанесены линии разметки. Данный участок является тупиковым, сделан в ходе реконструкции с заделом на будущее спрямление в данном месте. Перед въездом на данный участок есть информационный знак с указанием направления движения по основной дороге.

Во избежание повторного появления подобных компрометирующих видео, данный участок будет дополнительно обставлен дорожными знаками и водоналивными блоками», –заверили в ФКУ УПРДОР «Лена».

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#Амурская осень #строительство #транспорт

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Нино Кохреидзе