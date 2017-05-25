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сегодня, 10:07 3

«Дорогу в никуда» на трассе «Лена» сделали с заделом на будущее и огородили

«Дорогу в никуда» на трассе «Лена» сделали с заделом на будущее и огородили
Фото: 360tv.ru

После появления в Интернете видео тупика на федеральной трассе «Лена», министерство транспорта и строительства Амурской области прокомментировало ситуацию. Этот участок дороги находится в оперативном управлении федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Невер – Якутск Федерального дорожного агентства».

За разъяснениями по участку дороги, который раскритиковал амурчанин в своем видео, пресс-служба министерства транспорта и строительства области обратилась в ФКУ УПРДОР «Лена».

«На автодороге А-360 "Лена" в 2016 году ввели в эксплуатацию законченный реконструкцией участок 4 км – 38 км. Автодорога имеет усовершенствованный тип покрытия, полностью обустроена средствами организации движения, нанесены линии разметки. Данный участок является тупиковым, сделан в ходе реконструкции с заделом на будущее спрямление в данном месте. Перед въездом на данный участок есть информационный знак с указанием направления движения по основной дороге.

Во избежание повторного появления подобных компрометирующих видео, данный участок будет дополнительно обставлен дорожными знаками и водоналивными блоками», –заверили в ФКУ УПРДОР «Лена».

Просмотров всего: 1989

#Амурская осень #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Только спохватились?

  • Graf1977

    Graf1977
    4 часа назад

    я так понимаю это место перед Соловьевском, сколько там езжу всегда стоял знак со схемой объезда, ни разу ни проскакивал на этот тупик даже ночью

  • ALEX90-BLG

    ALEX90-BLG
    3 часа назад

    Для того чтобы не улетать, нужно смотреть на знаки и соблюдать скоростной режим. Автор видео идиот, извините за выражение.

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