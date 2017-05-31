Интервью с «боевым и пылким» Путиным на канале NBC посмотрели 6 миллионов человек

Фото: ТАСС

Более 6 миллионов человек смотрели в воскресенье, 4 июня, новостную передачу американской телеведущей Мегин Келли на телеканале NBC, в рамках которой транслировалось интервью президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС, опираясь на данные исследовательской службы Nielsen.

По данным специалистов, проводивших замеры телеаудитории, в общей сложности программу с Путиным смотрели 6,1 миллиона человек. Если не считать спортивные трансляции, это наивысший рейтинг NBC с конца марта. Предыдущая новостная программа телеканала, на смену которой пришла передача Келли, собирала в среднем около 4,9 миллиона телезрителей за эфир.

Лидером среди новостных программ США за минувшие выходные была передача «60 минут» на телеканале CBS. Её смотрели 6,6 миллиона зрителей.

В ходе воскресного интервью российский лидер остановился на вопросах американо-российских отношений и ответил на звучащие в Соединённых Штатах спекуляции на тему о вмешательстве России в президентские выборы в Америке.

Мегин Келли не скрывает своего восхищения собеседником. По её словам, Владимир Путин оказался душевнее и веселее, чем его представляют на Западе, передаёт РИА Новости.

«Он был душевным за кадром. Он смеялся, улыбался, шутил, он казался обычным человеком, что само по себе было немного неожиданно, учитывая все, что мы знаем и слышали про него», – заявила телеведущая в эфире утреннего телешоу Today.

Она также отметила, что при выключенной камере и с глазу на глаз по отношению к ней Путин был «дружественным, крайне вежливым», спрашивал о её семье и рассказывал о своей, был «очень импонирующим». При включенной камере, заметила Келли, он становился «российским президентом, которого мы все знаем»: «боевой, непреклонный, напористый, пылкий и в нападающей позиции по большинству вопросов».

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#российская власть #США #ТВ

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Алексей Воскобойников