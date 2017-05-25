В Амурской области появилась еще одна ТОР

Фото: minvr.ru

Постановление о создании ТОР «Свободный» в Амурской области министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока утвердило в Правительстве России. Теперь территория получила официальный юридический статус и стала семнадцатой ТОР на Дальнем Востоке.

По сообщениям минвостокразвития в реализацию проекта промышленной площадки только на первом этапе будет привлечено 1,3 триллиона рублей частных инвестиций, будет создано более 4,5 тысяч рабочих мест. По словам вице-премьера российского правительства Юрия Трутнева, это увеличит бюджет Приамурья в два раза.

О своем интересе к реализации проектов на новой территории опережающего развития «Свободный» заявили три инвестора. Компания «Газпром» приступила к строительству Амурского газоперерабатывающего завода. Предприятие станет самым мощным в России по переработке природного газа – 42 миллиарда кубометров газа в год. Общий объем инвестиций оценивается в 690 миллиардов рублей. Еще один проект – строительство Амурского газохимического комбината компанией СИБУР. ОАО «Технолизинг» планирует реализовать проект строительства завода по производству метанола, вложив в проект не менее 34 миллиардов рублей.

80 процентов произведенной продукции в ТОР «Свободный» будет экспортироваться в Китай.

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#Свободный #технологии #экономика

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Нино Кохреидзе