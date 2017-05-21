Штрафовать синоптиков за неточные прогнозы предлагает глава МЧС

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За неточный и несвоевременный прогноз синоптиков нужно штрафовать, так считает глава МЧС России Владимир Пучков. Такое заявление прозвучало на селекторном совещании в ведомстве, сообщает РИА Новости.

«Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды", – заявил Владимир Пучков на совещании в МЧС.

Разобраться, почему система оповещения россиян о предстоящих стихийных бедствиях и ЧС не работает должным образом ранее обещали в Совете Федерации. Поводом послужило то, что москвичей не предупредили о шквале 29 мая.

Пятьдесят шесть пострадавших во время шквала до сих пор находятся в больницах столицы, сообщает ТАСС. 14 человек погибли.

Объясняя отсутствие оповещения в МЧС заявили, что прогноз Росгидромета не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация». Только в этом случае проводится экстренное оповещение населения.

Идея штрафовать синоптиков за неточные прогнозы не нова. Соответствующий законопроект предлагал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов. По документу, если неточность в прогнозе не превысит 5 градусов, синоптики должны заплатить до 3 тысяч рублей, юридические лица – до 10 тысяч рублей. Если ошибка будет больше 11 градусов, штраф должностных лиц достигнет 10 тысяч, а юридических – 20 тысяч.

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#МЧС #погода #происшествия

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Нино Кохреидзе