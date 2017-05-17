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Правительство: долги по зарплате в Приамурье снижаются

Правительство: долги по зарплате в Приамурье снижаются
пресс-служба правительства Амурской области

Долги действующих предприятий и организаций-банкротов в Амурской области сократились на 6 миллионов рублей. Задолженность по зарплате в регионе обсудили на совещании в амурском правительстве. На текущий момент амурчанам должны 45 миллионов рублей.

На некоторых действующих предприятиях ситуацию с выплатой зарплаты по-прежнему остается сложной. Так, долг по заработной плате в компании «ЭнергоАудитАмур» составляет 497 тысяч рублей. В отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело, наложен арест на его личное имущество. Среди причин невыплаты зарплаты сотрудникам – отсутствие оплаты за выполненные работы со стороны ряда компаний.

В АО «19 ЦАРЗ» причиной невыплаты заработной платы называют отсутствие государственного оборонного заказа. По итогам прошедшего в амурском правительстве совещание письмо с изложением имеющихся проблем решили направить в Минобороны РФ.

Среди предприятий, где существуют проблемы с выплатой зарплат сотрудникам, оказались и муниципальные предприятия.

«Продолжаем работу по ликвидации задолженности по заработной плате перед работниками организаций области. На сегодня сумма долгов по заработной плате в области составляет 45 млн. руб. Общий объем задолженности – по действующим предприятиям и организациям-банкротам – сократился на 6 миллионов рублей. В результате более 200 человек в Приамурье смогли получить свою зарплату», – отметил губернатор Амурской области Александр Козлов.

Полностью с работниками расплатились ООО «Водоканал», МУП «Комбинат благоустройства», ООО «Статус», МУП «Рынок», организация-банкрот Филиал ЗАО «СМУ-15». Частично деньги выплатили сотрудникам МУП «Питание торговля» и работникам организаций-банкротов ООО «СК Городок», АО «Буреягэсстрой» и ООО «Тамбовскагрострой-1».

Что касается строителей космодрома «Восточный», то задолженность по заработной плате перед ними уменьшилась на 143,4 миллиона рублей и составила 120,1 миллионов.

О фактах невыплаты заработной платы амурчане могут сообщать по телефону «горячей линии» управления занятости населения Амурской области: 493-102. Также заявление можно оставить в разделе «неформальная занятость» на сайте амурского правительства.

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#областная власть #работа #финансы

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