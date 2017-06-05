Благовещенцы продолжают участвовать в благотворительном телемарафоне «Крылья»

Четвертый благотворительный телемарафон «Крылья» прошел в Приамурье 4 июня. Но благовещенцы продолжают жертвовать деньги на помощь детям. 5 июня средства в амурское отделение Российского детского фонда принесли представители религиозной организации.

Несмотря на то, что официальная часть благотворительного телемарафона «Крылья» позади, благовещенцы продолжают жертвовать деньги на лечение Арсению Реснянскому и детям с диагнозом ДЦП. По программе «Здоровый ребенок» для них проведут курс реабилитации методом кинезиотерапии.

5 июня к телемарафону присоединилась и церковь Новое Поколение. Пожертвования передали амурскому отделению Российского детского фонда.

«Мы уже традиционно участвуем в данном телемарафоне. Вообще мы стараемся по мере своих возможностей, по мере обращения людей мы стараемся помочь каждому нуждающемуся. Потому что в Бибилии написано - "Чтущий Господа благотворит нуждающемуся". Мы как верующие, как христиане исполняем слово», – рассказал руководитель пресс-центра церкви Новое Поколение Благовещенска Александр Казюленис.

Предварительная сумма, которую собрал благотворительный телемарафон, – 875 910 рублей. Из этой суммы 135 000 рублей поступили на счет амурского отделения Российского детского фонда в преддверии марафона. Остальные деньги пожертвовали гости благотворительной акции в студии телекомпании «Альфа-канал» и те, кто опускал свои пожертвования в ящики наших волонтеров. Два дня они работали в торговых центрах «Перекресток», «Флагман», «Острова». 4 июня пункты сбора средств также оборудовали в городском парке Благовещенска, на набережной реки Амур и на площади ОКЦ. Пока неизвестны суммы, поступившие на счет фонда в день проведения телемарафона. Кроме того, люди продолжают участвовать в акции. Итоги по сбору средств в рамках благотворительного телемарафона «Крылья» подведут на этой неделе.

«Телемарфон "Крылья" набирает обороты. Я это вижу как руководитель благотворительной организации. Хочется, чтобы это продолжалось и дальше. Это благое дело – помогать детям. Тем более, что это дети наши. Я вижу как стараются родители и хочется им помогать и как можно больше давать деткам. Это возможно благодаря нашему движению, благодаря телемарафону», – говорит руководитель амурского отделения Российского детского фонда Елизавета Москалец.

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#Телемарафон Крылья

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Нино Кохреидзе