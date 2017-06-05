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Благовещенцы продолжают участвовать в благотворительном телемарафоне «Крылья»

Благовещенцы продолжают участвовать в благотворительном телемарафоне «Крылья»

Четвертый благотворительный телемарафон «Крылья» прошел в Приамурье 4 июня. Но благовещенцы продолжают жертвовать деньги на помощь детям. 5 июня средства в амурское отделение Российского детского фонда принесли представители религиозной организации.

Несмотря на то, что официальная часть благотворительного телемарафона «Крылья» позади, благовещенцы продолжают жертвовать деньги на лечение Арсению Реснянскому и детям с диагнозом ДЦП. По программе «Здоровый ребенок» для них проведут курс реабилитации методом кинезиотерапии.

5 июня к телемарафону присоединилась и церковь Новое Поколение. Пожертвования передали амурскому отделению Российского детского фонда.

«Мы уже традиционно участвуем в данном телемарафоне. Вообще мы стараемся по мере своих возможностей, по мере обращения людей мы стараемся помочь каждому нуждающемуся. Потому что в Бибилии написано - "Чтущий Господа благотворит нуждающемуся". Мы как верующие, как христиане исполняем слово», – рассказал руководитель пресс-центра церкви Новое Поколение Благовещенска Александр Казюленис.

Предварительная сумма, которую собрал благотворительный телемарафон, – 875 910 рублей. Из этой суммы 135 000 рублей поступили на счет амурского отделения Российского детского фонда в преддверии марафона. Остальные деньги пожертвовали гости благотворительной акции в студии телекомпании «Альфа-канал» и те, кто опускал свои пожертвования в ящики наших волонтеров. Два дня они работали в торговых центрах «Перекресток», «Флагман», «Острова». 4 июня пункты сбора средств также оборудовали в городском парке Благовещенска, на набережной реки Амур и на площади ОКЦ. Пока неизвестны суммы, поступившие на счет фонда в день проведения телемарафона. Кроме того, люди продолжают участвовать в акции. Итоги по сбору средств в рамках благотворительного телемарафона «Крылья» подведут на этой неделе.

«Телемарфон "Крылья" набирает обороты. Я это вижу как руководитель благотворительной организации. Хочется, чтобы это продолжалось и дальше. Это благое дело – помогать детям. Тем более, что это дети наши. Я вижу как стараются родители и хочется им помогать и как можно больше давать деткам. Это возможно благодаря нашему движению, благодаря телемарафону», – говорит руководитель амурского отделения Российского детского фонда Елизавета Москалец.

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#Телемарафон Крылья

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Комментарии
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  • valpinchuk

    valpinchuk
    57 минут назад

    Re:

    валентина пинчук

    Кому: sovet_sudey@supcourt.ru



    сегодня, 2:59

    Коллеги и друзья, всем привет. Прошу заглянуть в блог, где рассказано про мою племяшку (www.storied.mozello.es). Спасибо!

    Нужна помощь

    5. июн. 2017

    Дорогие друзья и уважаемые коллеги! Спасибо, что посетили страничку и уделили время. Речь пойдет о проблеме моей племянницы Насти.

    Кто-то уже в курсе, но моей 14-летней племяннице в прошлом году поставили диагноз - рак берцовой кости. То есть, остеосаркома. Прогнозировалось, что девочка справится с бедой и обязательно лечение должно было помочь. Но на деле все вышло иначе. Также не могли и космически дорогое лечение, различные альтернативные варианты тоже не спасли. Время было потеряно, ситуация не улучшилось и ногу придется протезировать. Без вариантов.

    Можно было попробовать встать в бесплатную очередь на протез, но время ушло (а там всего четыре человека в год получают помощь на регион). Надо стараться дальше крутиться самим. Поэтому, собственно говоря, и привлекаю всех знакомых. Заранее извиняюсь, если кто-то вдруг случайно попал в рассылку.

    Так как все дорогостоящие методы "съели" все средства семьи, а также привлеченные кредиты и продажу имущества, то помощь приходится привлекать со стороны. Самый простой способ помочь - это пожертвовать копеечку. Можно сделать на карту Альфа-Банка (Сбербанк не водится, но и через Сбербанк-онлайн можно помочь за одну минуту). Номер карты: 4059 9200 3522 5433. Каждый рубль будет важен.

    Однако, не хочется сбивать в попрошайничество. Очень много других вариантов помочь. Какие-то выходы на СМИ и фонды были бы очень кстати. Да даже просто репосты - полезная и действенная вещь. Вместе будет проще.

    Спасибо всем за внимание! Низкий поклон!

  • valpinchuk

    valpinchuk
    53 минуты назад

    Благое дело всегда найдется кому испортить.

    Хорошо позвонила знакомая и сообщила, что от моего имени получила сообщение о помощи.

    Оказывается взломана почта и даже переслали в совет судей.

    У меня шесть племянников, уже внучкам по двадцать лет, так что не верьте обращениям полученным от моего имени.

    Настоящее мошенничество

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