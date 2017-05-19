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На дальневосточных гектарах хотят открыть 3D-лаборатории и биовегетарий

На дальневосточных гектарах хотят открыть 3D-лаборатории и биовегетарий
Фото: ysia.ru

На конкурс идей по освоению дальневосточных гектаров из 35 регионов страны поступило 400 заявок. Особый интерес вызвала высокотехнологичная номинация.

Среди необычных предложений: организация на «дальневосточном гектаре» 3D-лаборатории, открытие биовегетария и создание высокотехнологичных сельскохозяйственных предприятий.

«Дальний Восток – это территория опережающего развития страны, ключевой регион для российских и зарубежных инвестиций. Мы понимаем, что главными источниками развития и ДФО, и страны должны быть люди и технологии. Они – главный драйвер преобразований и экономического роста. Наша компания понимает огромный потенциал в развитии человеческого капитала и делает ставку на инвестиции в высокие технологии. Поэтому номинация «Инновационные / технологичные решения» стала для нас приоритетной для поддержки. Мы рады помочь конкурсу идей «Дальневосточный гектар», войти в состав жюри и поддержать автора лучшего проекта специальным призом», – рассказал соорганизатор конкурса, член совета директоров, управляющий директор «CRESCO Finance» Андрей Сырчин.

Приз победителю вручат на Восточном экономическом форуме, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Проекту «Дальневосточный гектар» 1 июня 2017 года исполнился год.

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#Дальний Восток #наука #технологии

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