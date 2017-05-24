За купание в реке Томь белогорцев будут штрафовать

Фото: konkovomedia.ru

Соблюдают ли жители белогорска запрет на купание в реке Томь, проверит полиция и административная комиссия. Официальных пляжей в Белогорске, а в местах массового отдыха установлена таблички «Купание запрещено». За нарушение требования закона будут штрафовать на сумму до 2 тысяч рублей.

К патрулированию береговой линии реки Томь в Белогорске приступили спасатели. В популярном среди горожан месте массового отдыха у реки в микрорайоне «Сосновка» установили спасательный пост и организовали дежурство спасателей. Вдоль реки в местах, где обычно отдыхают горожане, установлены таблички «Купание запрещено».

«Напоминаем жителям и гостям нашего города, что на территории Белогорска официальных пляжей нет, – отметил и. о. начальника управления по делам ГО и ЧС Белогорска Николай Ивахин. – Река Томь не предназначена для купания. Я настоятельно призываю горожан быть предельно осторожными во время отдыха на береговой зоне Томи».

Соблюдение закона проверять будут сотрудники полиции и белогорской административной комиссии, сообщили в администрации Белогорска. Нарушителям грозит штраф от тысячи до двух тысяч рублей.

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#Белогорск #МЧС #отдых

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Нино Кохреидзе