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сегодня, 18:29 11

За купание в реке Томь белогорцев будут штрафовать

За купание в реке Томь белогорцев будут штрафовать
Фото: konkovomedia.ru

Соблюдают ли жители белогорска запрет на купание в реке Томь, проверит полиция и административная комиссия. Официальных пляжей в Белогорске, а в местах массового отдыха установлена таблички «Купание запрещено». За нарушение требования закона будут штрафовать на сумму до 2 тысяч рублей.

К патрулированию береговой линии реки Томь в Белогорске приступили спасатели. В популярном среди горожан месте массового отдыха у реки в микрорайоне «Сосновка» установили спасательный пост и организовали дежурство спасателей. Вдоль реки в местах, где обычно отдыхают горожане, установлены таблички «Купание запрещено».

«Напоминаем жителям и гостям нашего города, что на территории Белогорска официальных пляжей нет, – отметил и. о. начальника управления по делам ГО и ЧС Белогорска Николай Ивахин. – Река Томь не предназначена для купания. Я настоятельно призываю горожан быть предельно осторожными во время отдыха на береговой зоне Томи».

Соблюдение закона проверять будут сотрудники полиции и белогорской административной комиссии, сообщили в администрации Белогорска. Нарушителям грозит штраф от тысячи до двух тысяч рублей.

Просмотров всего: 564

#Белогорск #МЧС #отдых

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Комментарии
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  • Okean555

    Okean555
    3 часа назад

    прекрасно жыть чо

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    опасно в речке купаться,а что для этого делается,чтоб не опасно было,как в старые добрые времена,в самую жару в речке покупаться.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    А где будут купаться жители Белогорска летом?

    Видимо, все на Черном примерно море)

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    1 час назад

    Моя сестра через 2 улицы от Томи. Ну как после огорода не окунуться?

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    Елена Nakhodka

    Моя сестра через 2 улицы от Томи. Ну как после огорода не окунуться?



    Почему не окунуться?

    для штрафа деньги припасла и вперед!

    Вот власть о вас же и заботится)

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Я даже с чеховского моста нырял лет десять назад. Конечно же после водочки.

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    так с Вас уже как минимум 2 раза по 2 тыс

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    С учётом инфляции мне надо лет пять строгача влепить.

  • Хмык

    Хмык
    46 минут назад

    Есть два варианта: почистить дно и оборудовать пляж или поставить табличку "Запрещено". . Нормальные руководители чистят дно.

  • Tуман

    Tуман
    44 минуты назад

    Хмык

    Есть два варианта: почистить дно и оборудовать пляж или поставить табличку "Запрещено". . Нормальные руководители чистят дно.



    Нормальные руководители в мэры-губернаторы не лезут...

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