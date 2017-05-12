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сегодня, 18:21 5

После отстранения Гришина в областном управлении судебных приставов не назначили руководителя

После отстранения Гришина в областном управлении судебных приставов не назначили руководителя
Фото: r28.fssprus.ru

В областном управлении Федеральной службы на конец рабочего дня 5 июня руководитель не назначен. После отстранения от должности исполняющего обязанности руководителя Алексея Гришина из Москвы еще не поступил приказ о назначении нового исполняющего обязанности.

Кто возглавит амурское областное управление, пока неизвестно. В его структуре у Алексея Гришина было два заместителя. Один из них – Владимир Бондарев – отстранен от должности решением суда вместе с руководителем. Второй заместитель – Леонид Митин. Однако, он официально считается и. о. руководителя управления ФССП в Еврейской автономной области и прикомандирован к этому региону. ИА «Eaomedia.ru» сообщает, что управление ЕАО Леонид Митин возглавил еще в октябре 2016 года.

В руководстве амурского есть еще один человек – исполняющая обязанности заместителя руководителя Оксана Чернышова. На сегодняшний день она единственный работающий заместитель в управлении.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», и. о. руководителя областного управления ФССП Алексея Гришина и его заместителя Владимира Бондарева подозревают по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения». По версии следствия, Алексей Гришин растратил 38 тысяч рублей.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    3 часа назад

    Да там все взяточники. Никто пока не хочет за решетку

  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    Не кто не хочет быть третьим.Будет только шестой.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 час назад

    Оборзели в карягу

  • Татьяна Валентиновна

    Татьяна Валентиновна
    34 минуты назад

    Разогнать надо это никчемную конторк

  • V.M.

    V.M.
    8 минут назад

    А может, и правда, такой "хоккей" вороватый нам не нужен?

    Сэкономим бюджет области?

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