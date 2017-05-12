После отстранения Гришина в областном управлении судебных приставов не назначили руководителя

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В областном управлении Федеральной службы на конец рабочего дня 5 июня руководитель не назначен. После отстранения от должности исполняющего обязанности руководителя Алексея Гришина из Москвы еще не поступил приказ о назначении нового исполняющего обязанности.

Кто возглавит амурское областное управление, пока неизвестно. В его структуре у Алексея Гришина было два заместителя. Один из них – Владимир Бондарев – отстранен от должности решением суда вместе с руководителем. Второй заместитель – Леонид Митин. Однако, он официально считается и. о. руководителя управления ФССП в Еврейской автономной области и прикомандирован к этому региону. ИА «Eaomedia.ru» сообщает, что управление ЕАО Леонид Митин возглавил еще в октябре 2016 года.

В руководстве амурского есть еще один человек – исполняющая обязанности заместителя руководителя Оксана Чернышова. На сегодняшний день она единственный работающий заместитель в управлении.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», и. о. руководителя областного управления ФССП Алексея Гришина и его заместителя Владимира Бондарева подозревают по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения». По версии следствия, Алексей Гришин растратил 38 тысяч рублей.

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Василий Кленин