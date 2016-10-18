ГК «Петропавловск» может объединиться с другими золотодобывающими компаниями

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В России может появиться новый крупный золотодобытчик в результате слияния компании Petropavlovsk (ГК «Петропавловск) с «Золотом Камчатки» Виктора Вексельберга, сообщает «Коммерсант». Также возможна последующая консолидация с Highland Gold Романа Абрамовича или GV Gold. Помешать планам могут большие долги Petropavlovsk, сложности в структурировании сделки и управлении объединенной компанией.

Группа «Ренова» Виктора Вексельберга будет добиваться контроля в золотодобывающей Petropavlovsk, где уже стала крупнейшим акционером (22,34 % акций и 6,88 % голосов в конвертируемых облигациях), рассказали источники «Коммерсанта». Сейчас «Ренова», контролирующая вместе с дружественными фондами Sothic Capital Management и M&G Debt Opportunities около 40 % Petropavlovsk, требует смены совета директоров компании. В случае победы на собрании акционеров в июне следующим шагом может стать объединение «Золота Камчатки» «Реновы» с Petropavlovsk. Более того, ряд источников «Коммерсанта» утверждает о предварительных переговорах по слиянию консолидированной компании с Highland Gold (крупнейший акционер Роман Абрамович) и GV Gold, подконтрольной владельцам Ланта-банка во главе с Сергеем Докучаевым.

Как акционер Petropavlovsk «Ренова» выдвинула в совет директоров своих кандидатов

Контроль в Petropavlovsk и слияние компании с собственными активами «Ренове» нужны как для защиты инвестиций на фоне разногласий с основателями золотодобытчика Петером Хамбро и Павлом Масловским (владеющими свыше 9 % акций), так и для увеличения ликвидности «Золота Камчатки». Но для реализации планов нужна поддержка миноритариев Petropavlovsk, ведь сама «Ренова» голосовать не сможет, уточняет один из источников «Коммерсанта».

В рамках потенциального объединения с Highland Gold ключевым аспектом может стать достройка Petropavlovsk к 2019 году автоклава (POX) для упорных руд — они есть у обеих компаний, в частности у Highland Gold это Тасеевское месторождение в Забайкалье.

Для владельцев GV Gold аргументом может стать наличие у Petropavlovsk листинга. У самой GV Gold его до сих пор нет. Возглавивший в апреле GV Gold Герман Пихоя говорил Reuters, что «компании с капитализацией до 1 миллиарда долларов могут стать очень интересными двигателями консолидации».

В России 518 золотодобытчиков, шесть из них добыли в 2016 году около 140 тонн из общего объема (261 тонна), а на долю 35 крупнейших приходится 78% добычи, потенциал для консолидации есть, говорит глава Союза золотопромышленников Сергей Кашуба. Слияние Petropavlovsk (в 2016 году добыла 12,95 тонны золота) с «Золотом Камчатки» (5,1 тонны) и Highland Gold (7 тонн) позволит объединенной компании с добычей около 25 тонн соревноваться за второе место в России с Polymetal (24,77 тонны).

В самих компаниях от официальных комментариев отказались, в Highland Gold назвали информацию «рыночными спекуляциями». Пока у Petropavlovsk не запустится POX, все разговоры о слияниях останутся спекуляциями, считают собеседники «Коммерсанта».

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#экономика

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Василий Кленин