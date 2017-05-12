Светлана Балова об итогах нацрейтинга: эту оценку давал бизнес региона

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5 июня на пресс-конференции в правительстве Амурской области обсудили итоги национального рейтинга инвестиционного климата субъектов РФ, которые озвучили на ПМЭФ. Ранее сообщалось, что Приамурье поднялось на 31 позицию. Таким образом, регион с 78-го места перешел на 47-е. В правительстве рассказали, как удалось добиться таких результатов за год.

Министр экономического развития области отметила, что после результатов 2015 года, когда регион занял 78 место, был проведён анализ. Было создано агентство по привлечению инвестиций. За время его работы было принято 23 заявки, большинство из них – от малого и среднего предпринимательства. Вместе с бизнесом был проанализирован существующий инвестиционный портал. Представители амурских предпринимателей проанализировали лучшие практики инвестиционных платформ и подготовили свой инвестиционный портал, который считается одним из самых информативных.

Было создано МФЦ для бизнеса на базе Сбербанка, где предприниматели могут получить более 70 услуг, в том числе и при открытии бизнеса, различные меры поддержки. «Отраслевые министерства вместе с бизнесом проводили контрольные закупки всех процедур. Благодаря этому нам удалось сократить административные процедуры и снизить среднее время регистрации прав собственности с 16 до 9 дней, сократить время постановки земельного участка на кадастровый учёт с 52 до 46 дней. Среднее время подключения к электросетям сократить до 84. Это колоссальные результаты, которые вместе с бизнесом проходили постоянные контрольные закупки в течение года, совершенствовались», – отметила Светлана Балова.

В декабре прошлого года был разработан и доведён до глав муниципальный стандарт. В течение 2017 года он будет внедряться и по итогам 2017 года будет разработан рейтинг муниципальных образований – такой же рейтинг, в каком участвуют субъекты.

«Субъект сейчас занимает середину в рейтинге. Нам нужно двигаться к регионам-лидерам. Но национальный рейтинг призван оценивать бизнесом усилия органов власти. Руководителем агентства стратегических инициатив отмечено, что разница между регионами-лидерами и регионами, кто стоит за ними, существенно сокращается», – сказала министр.

Светлана Балова сказала, что будут изучаться лучшие практики других регионов, чтобы применять на территории Приамурья – более активно использовать электронный документооборот, разрабатывать калькуляторы для получения услуг, которые будут позволять предпринимателю рассчитывать срок и стоимость получения услуг. Создавать площадки для работы с бизнесом, такие как «Точка кипения». Во многих субъектах такие центры работают, это площадки, которые позволяют общаться предпринимателям, бизнесу, федеральным структурам.

Кроме того, в регионе вырос показатель по регистрации предприятий. «В прошлом году у нас была худшая практика в регионе. По закону регистрация предприятий составляет три дня. Нашим налоговым управлением была проведена большая работа со своими получателями услуг. Это говорит о командной работе. Именно над этим показателем – регистрация предприятий – конкретно работала налоговая со своей базой респондентов. Также работали с банками, потому что срок открытия расчётного счета предприятием тоже входит в показатель. Работали, чтобы расчётные счета открывались в максимально короткий срок. Комплексная работа федеральных, банковских структур повлияла на рост этого показателя. Существенно выросли по эффективности институтов обеспечения защиты бизнеса и эффективности работы организационных механизмов поддержки бизнеса. Здесь хотелось особое внимание уделить экспертной группе. Она работает уже несколько лет. Оценивает необходимый в субъекте инвестиционный стандарт инвестклимата по 15 пунктам. Мы должны были предусмотреть пункты защиты бизнеса в законах, разработать инвестиционный информационный ресурс, стратегию, создать агентство. По итогам 2015 года экспертная группа оценила нас отрицательно. За прошедший год с ними вместе все 15 пунктов стандарта довели до уровня», – прокомментировала министр экономического развития.

«Хочу отметить, опрос национального рейтинга проходит на основе мнения бизнеса. Эту оценку давал бизнес региона. Потому что из 45 показателей, 10 – это статистические показатели. А все остальные оценивает пул респондентов – те предприниматели и бизнесмены, которые получали услуги в течение последнего года, разрешение на строительство, оформляли земельный участок на кадастровый учёт, регистрировали свои предприятия», – пояснила Светлана Балова.

В свою очередь, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Оксана Степанова рассказала, что губернатор Александр Козлов взял на контроль те объекты, которые не получалось ввести в эксплуатацию, где-то выдать разрешительную документацию.

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#экономика

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Екатерина PL