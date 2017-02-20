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Немецкая актриса Эмилия Шуле приехала на съемки в Благовещенск

Немецкая актриса Эмилия Шуле приехала на съемки в Благовещенск
Фото: keeno.tv

В столице Приамурья снимают фильм об уроженке Благовещенска, ставшей популярной актрисой в Германии. Сама героиня – Эмилия Шуле – приехала ради съемок на историческую родину. С ней работает съемочная группа московской студии.

5мая съемки проходили с участием творческих коллективов Благовещенска. Работала съемочная группа в здании ЦЭВа. Общаться с журналистами, сама актриса не захотела, сославшись на усталость.

Фильм об Эмилии Шуле снимают по заказу немецкой компании. Этот мини-фильм станет одним из серии, которую снимает немецкий режиссер Альдона Квиатковски.

Эмилия Шуле родилась в Благовещенске, но сейчас живет в Германии. Эмилия родилась 28 ноября 1992 в Благовещенске. Девушка свободно говорит на четырех языках: немецком, английском, французском и русском. В 6 лет она начала начала заниматься балетом. В 2005 году прошла отбор начинающих талантов и в этом же году снялась в рекламе крупной компании и короткометражном фильме «Берлинале».

Благодаря роли в фильме «Крутые девчонки» в 2008 году Эмилия стала известной. В дополнение к ее выступлениям на телевидении и в кино Эмилия также часто снимается в роликах Ikea, Clearasil и Telekom. Эмилия довольно популярна в Германии. Как сказали организаторы съемок, идея таких небольших фильмов – рассказ о корнях известных в Германии людей.

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#кино #культура #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    6 минут назад

    Schule-Школа? Псевдоним?

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