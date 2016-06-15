Амурские легкоатлеты завоевали два золота на чемпионате Дальнего Востока
В Хабаровске завершился чемпионат Дальнего Востока по легкой атлетике. Участие в соревнованиях приняли и амурские спортсмены, которые завоевали на них две золотые медали.
В прыжках в высоту не было равных Роману Кузнецову из Благовещенска. Свой недавний рекорд – 2 метра 20 сантиметров – он побить не смог, но и меньшей высоты – 2 метра 10 сантиметров хватило, чтобы обойти конкурентов.
В толкании ядра золотую медаль завоевала Дарья Левкина, ее результат – 11,37 метра. В соревнованиях среди мужчин в этой дисциплине серебро взял Борис Никочало – 14,07 метра.
На стометровке у женщин второе место у Инны Булатовой – 11,90 секунды. В соревнованиях среди мужчин бронзу завоевал Илья Кузнецов – 10,92 секунды, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.
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