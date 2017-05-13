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В соцсетях гуляет вирус-троян, маскирующийся под розыгрыш авиабилетов

В соцсетях гуляет вирус-троян, маскирующийся под розыгрыш авиабилетов
Фото: facebook

Правоохранители предупреждают интернет-пользователей о новом опасном вирусе, появившемся в социальных сетях. Он маскируется под розыгрыш билетов от крупных авиакомпаний – Air France, Emirates или «Аэрофлот». Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Вирус работает так: пользователям предлагается попытать счастья и выиграть заветный авиабилет, а когда они переходят по ссылке, то троян крадёт их личные данные.

Французские пользователи соцсетей столкнулись с этим вирусом, когда поверили «фейковым» предложениям авикомпании Air France, россияне – Emirates или «Аэрофлот». После перехода по ссылке активировался вирус-троян, способный похитить средства из онлайн-кошельков, украсть личные данные, а также рассылать спам от имени пользователя и даже передать компьютеру запрещённую информацию.

Компания «Аэрофлот» уже распространила заявление о том, что к подобным розыгрышам не имеет никакого отношения.

«Друзья, в Интернете стремительно распространяется информация от имени Аэрофлота о фейковом конкурсе. Официально заявляем, что наша авиакомпания не имеет отношения к этому розыгрышу. Нам важно ваше доверие, поэтому помните, что актуальные и достоверные сведения о текущих акциях мы размещаем только на нашем сайте www.aeroflot.ru и в официальных сообществах в соцсетях. Будьте внимательны и не участвуйте в сомнительных промоакциях, размещённых на сторонних ресурсах от имени нашей компании», – говорится в официальном заявлении.

Как сообщало Амур.инфо, в прошлом месяце компьютеры в десятках стран мира подверглись кибератаке с использованием вируса-шифровальщика под названием WannaСry. Наибольшее число попыток нападений было зафиксировано в России.

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#интернет #происшествия

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