Минздрав: благовещенский пенсионер Жуков был в твердой памяти, когда поступил в больницу

В министерстве здравоохранения Амурской области опровергли информацию о том, что благовещенский пенсионер Борис Жуков, когда поступил в городскую клиническую больницу, был оформлен как неизвестный. Он назвал свои данные и адрес, предоставил медикам и другую информацию.

Представитель амурского минздрава рассказала, что Борис Петрович был доставлен на скорой помощи в стационар городской клинической больницы 16 мая. Там он пробыл час. За это время ему сделали необходимые клинические обследования. Поскольку повода для госпитализации не было, мужчину отпустили домой после оказания помощи. Его направили на амбулаторное лечение в поликлинику.

«Потери памяти у него не было. Несмотря на то, что документов при себе у него не оказалось, он назвал свои ФИО, дату рождения, адрес проживания, указал, что является инвалидом первой группы. Также он подписал соглашение на медицинское вмешательство», – сказала представитель минздрава.

Перед тем как отпустить горожанина, медики спросили у Бориса Петровича, сможет ли он добраться домой самостоятельно. Пенсионер дал утвердительный ответ, после чего направился на автобусную остановку.

По словам судебных медиков, мужчина, предположительно, погиб 31 мая. С 16 по 31 мая в стационар городской клинической больницы не поступало ни одного пациента под грифом «неизвестно», отметила представитель министерства.

По информации ИА «Амур.инфо», Борис Жуков проживал в Благовещенске по адресу: улица Театральная, 24/1. Мертвым его обнаружили в этом же районе.

В амурском следственном управлении сообщили, что на данный момент результатов вскрытия тела мужчины, найденного в Благовещенске в районе улицы Октябрьской 3 июня, нет.

Как сообщало Амур.инфо, в мае в Благовещенске начали искать Бориса Петровича Жукова 1940 года рождения, который 16 мая ушел из дома. Мужчину позже доставили в городскую клиническую больницу. После ухода оттуда его след потерялся.

3 июня был найден труп Бориса Петровича. Его обнаружил дворник недалеко от детской городской больницы. Сообщалось, что, по предварительной информации, мужчина умер в тот же день, когда его отпустили из больницы домой. В амурском следственном управлении сообщили, что 3 июня в районе улицы Октябрьской было обнаружено тело мужчины. Вскрытие назначили на 5 июня. Велась доследственная проверка.

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Александр Авдеев