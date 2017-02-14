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Больше двухсот амурских выпускников не явились на ЕГЭ по обществознанию

Больше двухсот амурских выпускников не явились на ЕГЭ по обществознанию
Фото: www.tvc.ru

В понедельник, 5 июня, одиннадцатиклассники Приамурья сдавали самый популярный единый госэкзамен среди выпускников – обществознание. Испытание по этой дисциплине выбрал 2 671 человек, однако на экзамен явились 2 438 школьников. Двое не пришли на ЕГЭ из-за болезни, остальные посчитали для себя его написание лишним.

Экзамен длился 3 часа 55 минут. Для его организации было задействовано 55 пунктов проведения. Новые технологии использовались в 41 пункте. Все аудитории оборудованы средствами видеонаблюдения, во всех велась трансляция, в том числе в 181 – в режиме онлайн. За порядком в пунктах проведения экзаменов следили 98 членов государственной экзаменационной комиссии и 132 общественных наблюдателя.

При входе в ППЭ участники и организаторы ЕГЭ прошли проверку переносными металлодетекторами. Во время экзамена работали представители органов здравоохранения и общественной безопасности.

В целом экзамен прошел в штатном режиме: технических сбоев не выявлено, со стороны школьников попыток воспользоваться запрещенными методами также не зарегистрировано.

Результаты экзамена станут известны не позднее 22 июня. Апелляции о несогласии с выставленными баллами принимаются до 24 июня в региональном центре обработки информации по адресу: город Благовещенск, улица Октябрьская, 155, сообщает министерство образования области.

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#жизнь #школа

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    58 минут назад

    Во дела. Государство для них камеры, заборы, спецсвязь, военизированную охрану билетов))) а они не пришли. Испугались наверное

  • V.M.

    V.M.
    39 минут назад

    Наверное, все в инженеры решили идти...

  • Asom

    Asom
    31 минута назад

    Бухали, не?

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