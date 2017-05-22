Благовещенцы среди бела дня воровали тротуарную плитку (видео)

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен момент кражи тротуарной плитки возле микрорайона Солнечный. Местный житель снимал воров из окна своей квартиры. На кадрах видно, как автомобиль остановился у обочины по Игнатьевскому шоссе, из него вышли мужчины и начали складывать в багажник тротуарную плитку, лежащую недалеко от проезжей части.

В амурском управлении МВД факт кражи подтвердили, сообщив, что свидетель случившегося позвонил в дежурную часть отдела полиции Благовещенска. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские задержали злоумышленников практически на месте преступления после того, как они уже погрузили плитку в автомобиль. Задержанными оказались жители областного центра 1980, 1986 и 1976 годов рождения. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ущерб составил около 5 000 рублей.

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#происшествия

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Екатерина PL