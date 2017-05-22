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Благовещенцы среди бела дня воровали тротуарную плитку (видео)

Благовещенцы среди бела дня воровали тротуарную плитку (видео)

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен момент кражи тротуарной плитки возле микрорайона Солнечный. Местный житель снимал воров из окна своей квартиры. На кадрах видно, как автомобиль остановился у обочины по Игнатьевскому шоссе, из него вышли мужчины и начали складывать в багажник тротуарную плитку, лежащую недалеко от проезжей части.

В амурском управлении МВД факт кражи подтвердили, сообщив, что свидетель случившегося позвонил в дежурную часть отдела полиции Благовещенска. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские задержали злоумышленников практически на месте преступления после того, как они уже погрузили плитку в автомобиль. Задержанными оказались жители областного центра 1980, 1986 и 1976 годов рождения. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ущерб составил около 5 000 рублей.

Просмотров всего: 1173

#происшествия

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Комментарии
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  • igor28rus

    igor28rus
    1 час назад

    стукачи великая сила!!!

  • Александр FR

    Александр FR
    1 час назад

    igor28rus- жто не "стукачество" а активная жизненая позиция, а такие как вы как всегда ничего невидят. Зато как у вас чтонибудь упрут так крику на весь город.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    igor28rus

    стукачи великая сила!!!



    А сыкуны -это какая сила? Правильно сделал свидетель...

  • Бодрячок

    Бодрячок
    57 минут назад

    Я думаю пожизненное дадут. Все такие серьезное преступление.

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