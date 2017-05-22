На реке Деп в Зейском районе пропал рыбак

Фото: tvkrasnodar.ru

Амурские спасатели третий день ищут рыбака из Зеи. Мужчина пропал на реке Деп в Зейском районе. Об этом сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Двое амурчан выехали на моторной лодке на рыбалку в район устья реки Деп Зейского района. Один из мужчин рано утром на лодке поплыл на место рыбалки. Через пару часов его товарищ увидел плывущую по течению пустую лодку. Предпринятый поиск результатов не дал, после чего он пешком дошел до поселка Поляковский и сообщил о происшествии.

Несколько дней поиски пропавшего мужчины проводили жители поселка и сотрудники полиции. К розыску было решено привлечь поисково- спасательную группу Зеи. 2 июня спасатели в составе четырех человек и двух единиц техники выехали в Поляковский, откуда к месту ночевки в устье реки Деп отправились на лодке.

В субботу, 3 июня, поисковая группа прошла около 70 километров от устья реки Деп. Были обследованы берега реки, водная поверхность и прибрежная зона. В воскресенье, 4 июня, поиски начались в 6 часов утра, спасатели прошли около 100 километров. Пока поиски результатов не дали. Они будут продолжены.

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#происшествия

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Александр Авдеев