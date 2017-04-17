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сегодня, 16:04 0

Молния убила велосипедиста в Омской области

Молния убила велосипедиста в Омской области
Фото: static.medportal.ru

Следственный комитет России устанавливает обстоятельства гибели 24-летнего жителя Марьяновского района Омской области во время грозы. Трагический случай произошёл в субботу вечером неподалёку от села Чебуренки, когда мужчина ехал по полю на велосипеде. Об этом пишет «Российская газета».

«По предварительным данным, во время грозы молодой человек ехал по просёлочной дороге на велосипеде. В него ударила молния, от электрического искрового разряда он скончался», – сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

По её словам, одежда погибшего была обожжена, на его теле также были ожоги. Установлено, что молния ударила мужчине в голову. Предположительно, грозовой разряд притянул велосипед.

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.

Как сообщало Амур.инфо, в середине апреля этого года в Республике Тува молния убила человека во время проведения священного обряда. Разряд попал в 37-летнего мужчину, когда тот разговаривал по мобильному телефону. Он скончался на месте.

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#здоровье #погода #происшествия #транспорт

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