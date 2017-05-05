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Алексея Гришина и его зама подозревают в растрате 38 тысяч рублей (видео)

Алексея Гришина и его зама подозревают в растрате 38 тысяч рублей (видео)

Следственное управление Амурской области сообщает о том, что и. о. руководителя областного управления ФССП и его заместителя подозревают по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения». По версии следствия, Алексей Гришин растратил 38 тысяч рублей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 5 июня, Благовещенский городской суд принял решение об отстранении от должности Алексея Гришина и его заместителя Владимира Бондарева.

Следственные органы СК РФ по Амурской области возбудили два уголовных дела в отношении Гришина и Бондарева, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ.

По версии следствия, в феврале и марте 2017 года Гришин при пособничестве заместителя с использованием служебного положения растратил вверенные ему средства, предназначенные для оплаты труда работников – около 38 тысяч рублей. Кроме того, в качестве пособников руководителя по делу проходят еще двое сотрудников управления.

Преступление было выявлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

В отношении подозреваемых следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Алексей Гришин родился в марта 1982 года. В 2002–2003 годах служил в полиции Нижнего Новгорода, после чего временно не работал, а затем прошел службу в армии. С 2005 года началась карьера Алексея Романовича в Федеральной службе судебных приставов. В 2007 году в Нижнем Новгороде он стал начальником отдела, в 2014-м – заместителем главного судебного пристава Республики Татарстан. И уже в ноябре 2015 года Алексей Гришин был назначен и. о. руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области.

В 2016 году, согласно официальным сведениям о доходах, Алексей Гришин заработал 1 381 315 рублей. В собственности ни у него, ни у его жены нет ни машин, ни недвижимости. Квартиры, дом и земельный участок у семьи находятся в пользовании.

Заместитель Гришина Владимир Бондарев за год заработал 1 205 037 рублей. Также в его собственности находится автомобиль моторная лодка и прицеп.

Просмотров всего: 2637

#криминал #происшествия

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Комментарии
Показать все (23) Обсудить на форуме
  • Кто? я?

    Кто? я?
    2 часа назад

    зарплата это ж святое, надо было здания продавать ,тогда б никто не заметил

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    какие бравые парни..И растратчики.

    Непорядок..

    Только вот как интересно. Приказом удержали что ли?

    З.Ы. Чёй то туфта какая то...

  • ИМХОспикер

    ИМХОспикер
    2 часа назад

    Ох, кто же 38 тыщ ворует? )))) мне аж жалко мужиков, лишатся работы

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    У него шариковая ручка дороже стоит..

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    да уж,на такой сумме погореть...

  • Жанибек

    Жанибек
    1 час назад

    Вброс не иначе! Смешные суммы рисуют, в МСК за миллионы рублей люди не несут наказания,а тут дело века раскрыли! Смешно!

  • Tempest EL

    Tempest EL
    1 час назад

    мдааа.... просто неудержимые)) воровать так воровать!))

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    А они не пошутили? Ну, я имею в виду тех, кто ведёт расследование.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Кто -то галучку срубит.Коррупция однако.Знакомого бывшего главу сельсовета за оплату штрафа 6000 р.и возместивщим ущер до расследования в суде накащали на 100000 руб. штраф .

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    Это какое-то недоразумение.

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    38 тысяч надо во вклад напихать, как это делают приставы рангом пониже, после "отлежки" денег можно и распоряжаться.

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    стали бы мараться люди в погонах ради суммы, которая меньше их зарплаты? что-то непонятно. ощущение, что просто ошибка в табеле

  • Полиграф

    Полиграф
    1 час назад

    Очередное очкавтирательство. Как говориться был бы человек, а статья найдется. Видно сразу даже по сумме, что вряд ли стали из-за таких денег ломать себе судьбу. Обычная имитация бурной деятельности.

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    О, как народ то ликует! Не столько хлеба подавай, сколько этот народ жаждет зрелищ.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    А раструбили как на 38 миллионов. Чёт грустный смех какой-то получается.

  • lizzza

    lizzza
    1 час назад

    чет слабо верится... 38 тыс. на четверых попилили

  • Полиграф

    Полиграф
    1 час назад

    Из такой новости печально становиться, борьба с коррупцией на уровне гаишника, врача, и преподавателя ВУЗа.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    СмИшно. Растрата есть растрата, но... Из-за 38 тыров целое УФСБ по Амурской области носом землю роет. Ждем новых сенсационных разоблачений

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    55 минут назад

    Генрих VI

    А они не пошутили? Ну, я имею в виду тех, кто ведёт расследование.



    17 копеек не дописали. Округлили.

  • олег1975

    олег1975
    36 минут назад

    Красота! В Амурке переловили всех крупных коррупционеров. Осталось "зачистить" ряды чиновников от всякой "мелочи". Делитесь опытом господа фсб-шники с другими регионами страны. А то на уровне Президента эта проблема считается самой острой. А в амурке её решили. Делитесь опытом!

  • Лентяйка

    Лентяйка
    33 минуты назад

    Забавно - четыре сотрудника думали как же умыкнуть 38тысяч

  • Отец

    Отец
    25 минут назад

    Забавно то, что не садят ублюдков в камеру, эти под подпиской, первый руклей в 2015 Дубина на домашнем аресте...

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    12 минут назад

    Отец

    Забавно то, что не садят ублюдков в камеру, эти под подпиской, первый руклей в 2015 Дубина на домашнем аресте...



    из-за 38 тыщ-пыцщ в камеру? Так они за время расследования проедят на гособеспечении больше

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