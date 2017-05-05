Алексея Гришина и его зама подозревают в растрате 38 тысяч рублей (видео)

Следственное управление Амурской области сообщает о том, что и. о. руководителя областного управления ФССП и его заместителя подозревают по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения». По версии следствия, Алексей Гришин растратил 38 тысяч рублей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 5 июня, Благовещенский городской суд принял решение об отстранении от должности Алексея Гришина и его заместителя Владимира Бондарева.

Следственные органы СК РФ по Амурской области возбудили два уголовных дела в отношении Гришина и Бондарева, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ.

По версии следствия, в феврале и марте 2017 года Гришин при пособничестве заместителя с использованием служебного положения растратил вверенные ему средства, предназначенные для оплаты труда работников – около 38 тысяч рублей. Кроме того, в качестве пособников руководителя по делу проходят еще двое сотрудников управления.

Преступление было выявлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

В отношении подозреваемых следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Алексей Гришин родился в марта 1982 года. В 2002–2003 годах служил в полиции Нижнего Новгорода, после чего временно не работал, а затем прошел службу в армии. С 2005 года началась карьера Алексея Романовича в Федеральной службе судебных приставов. В 2007 году в Нижнем Новгороде он стал начальником отдела, в 2014-м – заместителем главного судебного пристава Республики Татарстан. И уже в ноябре 2015 года Алексей Гришин был назначен и. о. руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области.

В 2016 году, согласно официальным сведениям о доходах, Алексей Гришин заработал 1 381 315 рублей. В собственности ни у него, ни у его жены нет ни машин, ни недвижимости. Квартиры, дом и земельный участок у семьи находятся в пользовании.

Заместитель Гришина Владимир Бондарев за год заработал 1 205 037 рублей. Также в его собственности находится автомобиль моторная лодка и прицеп.

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Василий Кленин